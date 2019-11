Un tsumani en el campo

Entre 3 y 4 millones de euros le van acostar a Granada los cortes de la AP-7 a la altura de la frontera con Francia. Curiosamente, los muchachos de Tsunami Democràtic tenían previstas movilizaciones el pasado 10 de noviembre que acabaron cancelándose porque, para ellos, su juego político está por encima de poner en un brete empleos en el sector agrícola o poner a prueba la paciencia de los sufridos conductores, pese al 'teatrillo' de llevarles bocadillos como si fueran una oenegé. Francisco Ayala, el lúcido intelectual granadino, ya advirtió que el gran problema de España eran los nacionalismos, y una vez más el panorama patrio le da la razón al intelectual del que se cumple el décimo aniversario de su muerte con 103 años. A Sartre se le atribuye la frase "mi libertad se termina donde empieza la de los demás", y es algo que deberían de aprender de inmediato los que quieren buscar su 'dorado' particular -que no existía, que se lo pregunten a Lope de Aguirre- aplastando los derechos de su prójimo. Aunque no sea fan del espetec.