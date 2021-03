Tengo que confesar que, siendo la vacuna contra el coronavirus el único remedio eficaz contra la infección, según nos aseguran los supuestos expertos, que andaba un tanto preocupado sobre si se está cumpliendo escrupulosamente en las citas para vacunarse con el orden previsto inicialmente y dado a conocer. En concreto y además de otras preferencias, la de los mayores de 80 años y a su vez de entre ellos, de más a menos edad.

Hay abundancia de información sobre cómo va el ritmo de la vacunación. El periódico El País reflejaba la siguiente situación: en el mes de abril se incorporará a las tres vacunas que hay hoy (Astra Zeneca, Moderna y Pfier) un cuarta, que se aprobará por la Agencia Europea del Medicamento, con la ventaja de ser mono dosis y con esto, salvo imprevistos, podría estar vacunada el 70% de la población, lo que supone vacunar a un mínimo de 27,4 millones de residentes. En cuanto Andalucía, la información nos dice que los vacunados son, hasta el momento, 934.708, que supone el 7% del total de los 8,4 millones de habitantes que vivimos aquí y de ellos hay 255.876 personas (el 2,95 %) que tienen completadas las dos dosis. Ya hay un 83 % de profesionales sanitarios inmunizados al haber recibido las dos dosis. En cuanto a los mayores de 80 años, la mitad ha recibido una primera dosis y las dos, el 6%

Confieso que estaba un tanto escamado sobre si se seguía o no escrupulosamente el criterio de la mayor edad en el orden de las vacunaciones y me explico. Yo tengo más de 85 años. Entro pues claramente en el ámbito de los preferidos y sería casualidad que dos amigos, más jóvenes o menos viejos que yo, ya han recibido la primera dosis. De ahí mi sospecha que los afiliados al régimen general de la Seguridad Social tenían preferencia a los que como yo, funcionario, su cobertura sanitaria la reciben de Muface, que es la mutualidad de los funcionarios civiles del Estado y justamente hace dos días el periódico ABC me da la explicación. Titula: "Funcionarios jubilados de Muface, sin vacuna por un problema burocrático", que consistía que los datos debieran de haber pasado de Muface a las CCAA, con la intermediación del Ministerio de Sanidad y Política Territorial, y que, como los datos están incompletos, faltando el teléfono de contacto, a esto se debe la demora. Se ha puesto en marcha una campaña de actualización de datos. El orden importa porque los vacunados podrán viajar y relajar el uso de la mascarilla y, además, la vacunación anticipada de altos cargos es el pretexto aducido por Ciudadanos para presentar, acompañado por el PSOE, una moción de censura al Gobierno del PP en la Autonomía de Murcia.