Espero no me acusen de plagiar el título de la película The Russians are coming, año 1966, para encabezar este Cajón de Sastre en Domingo de Carnaval. Hemos de reconocer que la traducción al castellano del título original no estuvo muy desacertada, pues películas señaladas en la historia del cine han sufrido traducciones bastante rocambolescas, valgan dos ejemplos como Solo ante el peligro (en el original: High ?Noon) o La semilla del diablo (original inglés: Rosemary´s baby) y podríamos seguir encontrando multitud de casos en que como en el carnaval, el titulo parece más bien parodiar, ridiculizar o reírse de la realidad que intenta representar.

Pues eso mismo me viene a la mente de continuo cada vez que escucho a la clase política hablando y describiendo lo que acontece en nuestro país, calificando los hechos que nos preocupan o que ellos creen que nos preocupan. Y según el color, figurado, de esa clase veo que la película puede tener un titular u otro, bastante distinto. Algo así como la película titulada en castellano ¡Olvídate de mí!, que resultaba ser Eternal sunshine of the spotless mind (me permito traducir como “el eterno amanecer de una mente inmaculada”) en su versión inglesa, que recogía un verso, hermoso sin duda, del poeta inglés Alexander Pope (1688-1744), famoso por sus poemas irónicos y llenos de humor.

Pues eso mismo, y me repito, tomemos con humor carnavalesco todas las chanzas de nuestro Gobierno y sus ministros cuando dicen que se preocupan por nuestros agricultores o cuando nuestro presidente, el del Gobierno, dice que todos sabemos lo que es terrorismo y si no lo sabemos es que estamos en esa nueva dimensión cósmico-telúrica que ha bautizado como “fachosfera”. No sé si en la selectividad de este año podrían poner, en la prueba de Literatura y Lengua Castellana un comentario de texto periodístico con esas declaraciones y preguntarles a los estudiantes por el significado de ese neologismo (palabra que describe una nueva realidad, aunque proviene del francés). Esa nueva realidad que describe el presidente, el del Gobierno, y que aplica a todo lo que no se pliega a sus deseos, caprichos o cambios de opinión, incluido la mayor parte del poder judicial.

Sería interesante conocer como traduce el otro presidente, el prófugo y cobarde huido en Waterloo, eso de la “fachosfera” a su idioma autonómico. Probablemente lo traduzca como “espanyols de merda”. Creo no es necesaria una doble traducción al castellano que ya saben que a veces las traducciones no son muy exactas. Disfruten del carnaval. Vale.