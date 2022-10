¿quién no conoce la expresión "irse con la música a otra parte"? Viene a decir, muy someramente, irse a incordiar a otra parte, pero ¿qué ocurre con el resto de disciplinas artísticas?, ¿a nadie se le ha ocurrido nunca eso de "me voy con mi pintura a otra parte? Claro que eso implicaría darle un nuevo significado a esa expresión, pero no hay nada que no se pueda conseguir con tiempo y dedicación. Todo sea por la igualdad en el arte.