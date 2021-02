A vueltas con el erte

Se acabó la ocurrencia de poder saltarse el cierre perimetral con un forfait. Es una de las medidas más discutibles de las que ha tomado la Junta de Andalucía en esta tercera ola pese a que la intención era la de salvar empleos y que la economía no se desmorone más. Pero claro, que los cazadores y esquiadores hayan tenido un pasaporte para moverse por Andalucía es algo que mucha gente no entendió. Desde hoy, la estación invernal abre sólo para los deportistas federados y para los esquiadores de Monachil, un público con el que lógicamente no se sostienen los negocios. Cetursa presenta también hoy un ERTE, lo que ha sido contestado por CCOO, como no podía ser de otra manera. Son miles los granadinos que están inmersos en un Expediente de Regulación Temporal de Empleo y, con sus más y sus menos, el hecho de poder conservar los puestos de trabajo ya es una tranquilidad aunque se vea mermado el sueldo. Los mismos sindicatos han bendecido los ERTE desde el comienzo de la pandemia, aunque el matiz de este caso es que se trata de una empresa pública. La polémica está servida.