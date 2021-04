En respuesta a la carta de Álvaro Salvador sobre la denuncia de acoso de Milena Rodríguez

Sra. Directora de Granada Hoy:

Le ruego publique las siguientes aclaraciones relacionadas con la carta de Álvaro Salvador (AS) (Granada Hoy, 20 abril), donde contesta a la información publicada en Granada Hoy (19 de abril), acogiéndome al derecho de réplica y manifestando mi sorpresa porque, no siendo coordinador del Máster mencionado, sea él quien se sienta aludido: Excusatio non petita, accusatio manifesta.

En 1997, siendo Licenciada en Psicología y Directora del Grupo de Estudios Psicoanalíticos de La Habana, obtuve en Cuba una beca de la Agencia Española de Cooperación Internacional (convocatoria pública) para realizar mis estudios doctorales en el Departamento de Filología Española (UGR) y, posteriormente, una Tesis Doctoral sobre “Literatura y Psicoanálisis” bajo la dirección de Juan Carlos Rodríguez. Además de catedrático, Juan Carlos Rodríguez era especialista en Psicoanálisis, profesor de Literatura Española y de Literatura Hispanoamericana, y fue quien introdujo esta materia en la UGR; debe saberlo AS, que firmó con él la Introducción al estudio de la Literatura Hispanoamericana (1987). Nunca hubo modificación del tema de mi Tesis, ya que la Literatura Hispanoamericana fue siempre el ámbito elegido para desarrollar mi investigación, bajo la orientación del Director de la Tesis. Esta se concretó en un estudio sobre la poesía de Alfonsina Storni, analizada desde enfoques feministas y psicoanalíticos. Todo ello era conocido por el Departamento, incluido AS, que fue mi profesor en el Doctorado y quien me invitó en 1999 a impartir una conferencia en el Encuentro “Mujer y Literatura en América Latina”. En 2001 defendí mi Tesis Doctoral y, posteriormente, me licencié en Teoría de la Literatura y Literatura Comparada en la UGR. En 2005 obtuve una beca postdoctoral de la Junta de Andalucía (convocatoria pública) en la Universidad Autónoma de Madrid, bajo la dirección del Catedrático de Literatura Hispanoamericana Teodosio Fernández, a quien conocía a través de mi padre, Guillermo Rodríguez Rivera, Catedrático de Literatura en la Universidad de La Habana, ensayista y poeta. No le pedí a AS que me recomendara. En 2009, después de tres años sin trabajo, obtuve un contrato como Investigadora Doctora del Proyecto de Excelencia autonómico “Francisco Ayala en América y América en Ayala” (convocatoria pública), cuyo Investigador Principal era Luis García Montero. Tanto a Luis García Montero como a Juan Carlos Rodríguez les agradeceré siempre su apoyo. En 2012 renuncié al contrato del Proyecto Ayala, al obtener el de Reincorporación de Doctores del Plan Propio de la UGR (convocatoria pública de la UGR), también en el Departamento de Literatura Española. Desde 2011, en que se creó, y hasta 2015, se me negó la docencia de posgrado en el Máster Oficial de mi especialidad, Máster en Estudios Latinoamericanos: Cultura y Gestión (ESLA); docencia imprescindible, además, para obtener las acreditaciones de la ANECA. Mi acreditación como Profesora Titular la obtuve en 2014, gracias a la docencia impartida en el Máster Europeo Erasmus Mundus GEMMA, del Instituto de Estudios de las Mujeres y de Género (UGR). Así que no solicité docencia en el curso 2015-2016 para “mi promoción como profesora titular”. Aunque fue efectivamente en ese curso cuando AS, por fin, “intercedió” para que se me “designara alguna docencia”, y se me asignó, pero no de Literatura, sino en una materia ajena a mi especialidad, “Historia del Cine latinoamericano”. En 2018, y tras obtener en 2017 la categoría de Profesora Titular de Literatura Hispanoamericana “por los méritos obtenidos en la docencia e investigación en esta materia” (véase mi página web en la UGR), ante un Tribunal presidido por el Catedrático Álvaro Salvador, fui expulsada del Máster ESLA por su Coordinador, previo acuerdo de su Comisión académica. Desde 2009, AS sólo me ha invitado a dos congresos y no ha reseñado mis libros. Sólo ha presentado uno de ellos: Otra Cuba secreta. Antología de poetas cubanas del XIX y del XX (2011); lo hizo en 2012, mientras no “intercedía” para que se me asignara docencia de postgrado, siendo Director del Departamento. Nunca ha recomendado mis libros de poemas para su publicación, ni yo se lo he pedido.

El Informe Reservado referido por AS no fue elaborado por el Gabinete Jurídico sino por un Instructor, Catedrático de la UGR, y no incluye la frase que AS cita. Sí aparecen otras, como “existe una aversión con bastantes compañeros de trabajo” y “el clima de trabajo de la Profesora denunciante es claramente mejorable”.

Álvaro Salvador no desmiente en su carta los hechos recogidos en la información publicada en Granada Hoy (19 de abril). Desde 2009, la marginación y el hostigamiento hacia mi persona han sido continuados en el Departamento de Literatura Española, especialmente en el ámbito de Literatura Hispanoamericana. Valga un último ejemplo: AS, siendo uno de sus coordinadores, no me invitó a participar en el Congreso “Cuba Transatlántica” (La Habana, 2013), que homenajeaba a Fina García Marruz, de cuya primera antología poética publicada en España soy autora (El instante raro, Pre- Textos, 2010), y a pesar de que dicha antología fue fundamental para que Fina recibiera el Premio Reina Sofía en 2011.