Recuperar el desfase de Granada

Por prudencia". El presidente del Gobierno ha defendido esta razón para que Granada, junto a Málaga, continúen esta semana en la fase 1 de la llamada desescalada, a diferencia del resto de las provincias andaluzas. El argumento, desde el punto de vista sanitario, podría ser compartido si el Ministerio de Sanidad hubiera ofrecido algún dato para justificar esa apuesta por la precaución. Pero no ha sido así. Y la Junta insiste en que la escasa incidencia de los contagios, en comparación con los que sufren otras comunidades autónomas, avalan su demanda. Por ello califican de "agravio" territorial lo sucedido. La contradicción con ese mensaje de cautela de Pedro Sánchez llegó en esa misma comparecencia. Porque, a la vez, lanzó un llamamiento al turismo internacional para que regrese a España a partir del 1 de julio e hizo lo propio con los posibles viajeros nacionales para que planifiquen ya sus vacaciones, incluso posiblemente a partir de junio. Son lógicas esas urgencias. Si fuera posible recuperar una parte significativa este verano de la actividad turística, la caída económica que se pronostica se podría amortiguar en alguna medida. Así que es necesario virar la dirección y recorrer lo antes posible el terreno perdido. Es cierto que es necesario mantener bajo control los más que probables repuntes de la pandemia que se pueden producir. Hay que asumir que la convivencia con el virus será inevitable y que, por tanto, en todo el proceso de transición hacia la mal llamada "nueva normalidad" es obligatorio correr con los riesgos. Así ya lo han entendido países como Portugal, Francia o Italia que ofrecen incentivos fiscales para atraer en estos meses a visitantes o potenciales residentes y captar inversiones. Es incomprensible, por ejemplo, que no se haya establecido ya algún protocolo de seguridad para permitir ya la llegada de viajeros extranjeros con propiedades en España. Por todo lo anterior, Granada y su Costa Tropical no puede sufrir el castigo frente a sus principales competidores. Más aún cuando los principales problemas causados por la Covid-19 se centralizaron en Granada capital y no en el litoral. Es de esperar que la decisión se corrija y Granada pueda pasar a la vez que el resto de territorios a la fase 3, si no hay circunstancias sanitarias que lo desaconsejen. El propio ministerio acepta variar el calendario fijado para que ya no será necesario permanecer en cada fase los 14 días obligados, como se ha empeñado hasta ahora. Mientras, hay que aprovechar el tiempo para preparar negocios e infraestructuras, como las playas, para que todo esté listo cuando se encienda la luz verde.