8-M: este año, no en la calle

La ministra de Sanidad ha sido tajante: "No ha lugar". La situación epidemiológica desaconseja que la celebración del Día Internacional de la Mujer, el próximo 8 de marzo, incluya las tradicionales manifestaciones callejeras con las que las organizaciones feministas han reivindicado los derechos de este colectivo ante la sociedad. No podemos acusar de tibieza a Carolina Darias, que ha parado los amagos irresponsables de su compañera de Igualdad. Una vez más Irene Montero ha demostrado que no tiene talla política para estar en el Gobierno de España. La prioridad es dejar atrás la tercera ola del Covid, la más mortal de todas. Hay que evitar que cualquier imprudencia siembre la semilla para una cuarta. Los niveles de vacunación se hallan muy lejos de ser los adecuados para recuperar la normalidad. En una concentración con cientos o miles de personas resulta imposible controlar las distancias y cumplir otras medidas de seguridad que impidan que los actos no se conviertan en focos de contagio futuros. Ya tuvimos bastante el año pasado como para repetir la experiencia. Es cierto que el coronavirus no puede servir de excusa para desactivar unas demandas justas que distan de cumplirse, pese al incremento en la concienciación social. Algunas situaciones incluso se han agravado durante la pandemia. El cuidado de las personas dependientes tiene género. El desempleo, sobre todo en escenarios de crisis como el actual, se ceba fundamentalmente en ellas. Y a la suma anterior hay que añadir la lacra de la violencia machista y su traducción en agresiones y crímenes. Nadie, sin embargo, puede discutir los avances de España hacia una sociedad más igualitaria entre hombres y mujeres. Queda mucho trayecto. Pero ese camino, simbólicamente, no se debe recorrer este año en la calle. En vez de una demostración de fuerza sería de irresponsabilidad. El Ministerio de Sanidad carece de competencias para prohibir las manifestaciones, pero las delegaciones del Gobierno tienen que ser consecuentes y poner la salud por encima de cualquier otra consideración. Hay otras fórmulas para que el 8-M siga vigente y sin riesgos.