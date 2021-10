Las grietas de la coalición

En un Gobierno de coalición conviven, por definición, sensibilidades diferentes, pero que actúan en una dirección común y con objetivos compartidos. Es lo que ha ocurrido en Andalucía desde que, tras las elecciones de diciembre de 2018, PP y Ciudadanos decidieron sumar para cambiar de signo político la Junta tras casi cuatro décadas de mandato ininterrumpido de los socialistas. Juanma Moreno y Juan Marín se han entendido en lo básico, quizás incluso hasta extremos más allá de lo esperable, lo que ha permitido tener un Ejecutivo con una única política. Las discrepancias, que alguna ha habido, se han solucionado en las reuniones de coordinación interna previstas para ello. Y es lo que no está pasando en el Gobierno de la nación, donde socialistas y Podemos protagonizan un día sí y otro también sonoros enfrentamientos que demuestran que en el Ejecutivo de Pedro Sánchez no conviven dos fuerzas políticas que pueden complementar sus planteamientos sobre la acción política, sino dos modelos sociales diametralmente opuestos en tema medulares y que sólo comparten su ansia de permanencia en el poder. Por esta razón, las controversias no se quedan es aspectos más o menos superficiales de la gestión, sino que apuntan a las cuestiones que de verdad definen una estrategia política. En esta línea se inscribe la pelea entre las vicepresidentas Nadia Calviño y Yolanda Díaz a cuenta de la reforma laboral. Que sean precisamente estas dos ministras -capaces, por otro lado, de marcar perfil propio en un Gobierno de mediocridades- las que han protagonizado los mayores enfrentamientos internos da idea del profundo foso ideológico y conceptual de las posiciones obligadas a vivir bajo un mismo techo, cada vez más agrietado. Cada día que pasa la coalición entre PSOE y Podemos se demuestra más como una farsa por la que España va a tener que pagar un precio, si no lo está pagando ya.