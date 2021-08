Un llamamiento a las embarazadas

El Comité de Salud Pública ha hecho un llamamiento a las mujeres embarazadas para que se vacunen, a poder ser de pauta completa antes de llegar al tercer trimestre de gestación. No sólo hay riesgo en el primero, como se venía creyendo. Este organismo nacional se posiciona de este modo después de que los gobiernos autonómicos -entre ellos, el de Andalucía- hayan llamado la atención sobre el aumento de embarazadas ingresadas por Covid en los hospitales. Se calcula que las gestantes tienen 4,2 veces más posibilidades de infectarse y 5,4 veces más de tener que ser ingresadas si contraen la enfermedad, por lo que el riesgo se multiplica por 20. Es necesario subrayar que las vacunas del Covid no tienen efectos congénitos, por lo que el riesgo se sitúa en los mismos niveles que en otras personas. Es mejor asumir el riesgo de la vacuna que los efectos de la enfermedad. Los beneficios son manifiestos. Como consecuencia de la extensión de la variante delta del virus, se vienen produciendo aumentos de ingresos de embarazadas en todas las comunidades. En Cataluña, por ejemplo, hay medio centenar de estas ingresadas en las UCI. Lo que las autoridades sanitarias indican es que es mejor vacunarse antes si se planifica el embarazo y, si no es así, llegar al tercer trimestre con la pauta completa. No obstante, la recomendación es que se extremen todas las medidas de precaución en estos casos, lo que incluye a los familiares que viven con las mujeres. Según los datos de las comunidades autónomas, la mayor parte de las embarazadas ingresadas no están vacunadas, por lo que es preciso hacer un llamamiento a la sociedad en general y también a los servicios médicos que las atienden durante la gestación. Factores como la edad, la obesidad y patologías previas empeoran la evolución del Covid en estas pacientes. Los servicios autonómicos de Salud ya consideran a las gestantes como grupo prioritario para la vacunación. En cualquier caso, la recomendación sanitaria es que sean vacunadas con remedios de ARN mensajero.