No es el momento de broncas con Madrid

Empeñarse, como ha hecho el vicepresidente de la Junta de Andalucía, Juan Marín, en iniciar una confrontación política con el Gobierno central por la desescalada es un error que a ningún sitio lleva. Es cierto que nadie puede hablar de graves errores en la gestión que el Ejecutivo andaluz ha hecho de la pandemia. También que las condiciones climáticas y demográficas de la comunidad autónoma han facilitado una menor difusión de la pandemia en la misma. Pero en ningún momento se puede afirmar, como ha hecho el vicepresidente Marín, que la negativa a que Málaga y Granada pasen a la fase 1 del desconfinamiento es "un ataque frontal a Andalucía por haber hecho las cosas bien". Esta vez, Juan Marín, un político por lo general moderado y razonable, se ha dejado llevar por un exceso de celo en lo que él cree la defensa de los intereses de nuestra tierra.

Andalucía es un territorio muy extenso y poblado, y era casi previsible que no todas las provincias pudiesen pasar a la fase 1. Granada y Málaga, además, estuvieron desde el principio entre las provincias más perjudicadas por el virus, por lo que la decisión de las autoridades sanitarias era más que previsible. Más que arremeter contra el Ejecutivo central, lo que debería hacer la Junta de Andalucía es poner todo su empeño y los medios necesarios para que ambas provincias, a la mayor brevedad, puedan avanzar en la desescalada de una forma segura para sus ciudadanos.

Todos saben que el estar en una fase avanzada de desescalada facilita la reactivación económica. Pero ahora es el momento de no dar pasos en falso, asegurar bien que el virus no vuelva a golpear con fuerza y nos obligue a reactivar un confinamiento duro que sería letal para la sociedad. No es el momento de las broncas políticas Andalucía vs. Madrid, sino de hacer las cosas con cautela y siguiendo los criterios técnicos y científicos.