Carta abierta al consejero Aguirre del Sindicato Médico de Granada por la Atención Primaria

El consejero de Salud y Familias de la Junta de Andalucía, Don Jesús Aguirre, anuncia que el próximo día 2 de marzo “abrimos un poquito” los Centros de Salud y “normalizamos” las citas presenciales.

No sé dónde ha pasado los últimos 12 meses, lo único que sé es que, en todo este tiempo, seguro que no se ha acercado “a ver la cara y los ojos” de sus Médicos de Atención Primaria…

No ha atravesado la puerta cerrada de las consultas de los Centros de Salud, cerrada para salvaguardar la seguridad y la salud de sus pacientes: no es una elección de mis compañeros, sino una medida impuesta por esta pandemia, porque los primeros que sufren al realizar un acto médico “a distancia”, son ellos.

No se ha vestido con bolsas de basura, ni se ha puesto mascarillas hechas con el cariño de sus pacientes, ni se ha subido en la ambulancia para atender un infarto o un ictus, que esos no entienden de pandemias.

No ha terminado de atender a sus pacientes, día tras día, fuera de su horario laboral, no ha estado aislado por ser un “caso positivo” y ha decidido seguir trabajando en casa por el compromiso con sus pacientes y con sus compañeros.

No ha llegado de una guardia, sin poder acercarse a sus hijos, directo al “túnel de lavado”.

No ha pasado la noche en vela, pensando en aquel paciente que atendió y que, quizás, con ese EPI de plástico, en unos días, puede haber contagiado a su familia.

No ha llorado en la puerta de su Centro de Salud por la muerte de un compañero, de un amigo… En esa puerta que según él está cerrada…

Yo sí he estado en esa puerta… y ojalá hubiese estado mucho más cerca… ¿Es que no hemos aprendido nada de todo esto? ¿Vamos a seguir tratando a nuestros profesionales de Atención Primaria como “de segunda” ¿Son los demás “los que ven” pacientes? ¿Tenemos que salir a justificar el trabajo que realizamos cada día?

Nuestros compañeros no han parado de atender pacientes de forma presencial. Lo que ha traído esta pandemia, además de muchos pacientes infectados y muchas muertes evitables, es otra forma de asistencia médica que “ha venido para quedarse”, como bien dice el consejero, pero que debemos usar de forma segura, que no por ser telefónica, deja de ser un acto médico, más difícil aún, que no por eso se puede duplicar el número de citas e ir “achicando agua”, sino aprender de todo este caos para que sean nuestros profesionales con “los de arriba”, los que ORGANICEN la asistencia para garantizar la seguridad de sus pacientes y de sus trabajadores, con tiempo suficiente para proporcionar una Atención Primaria de calidad

Pero claro, si ni “los de arriba” ven que perseguimos todos un mismo objetivo que es preservar la salud de nuestros pacientes y nuestros profesionales, pues mal vamos..

¡Que se nos muere la Atención Primaria, Doctor Aguirre! No sé cuántas veces lo habremos dicho, pero ya se pierden hasta las ganas de seguir escribiendo, caballero…..

No necesitamos reconocimiento, sino respeto