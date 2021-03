José Salazar, in memoriam

Naciste en 1939, en el barrio granadino de El Realejo, y el pasado día ocho de febrero te marchaste, silente, para seguir amándonos desde tu esencia con infinita misericordia. Nos has acompañado en nuestros procesos vitales, y seguirás a nuestro lado, tu espíritu nunca va a tener sepultura, sigues perviviendo, continuamos respirando a ti, nunca has puesto límite a tus deseos y esa es tu sed de eternidad. Es el valor que has otorgado a tu existencia: la importancia de la herencia recibida, educar en amor y libertad.

Tu ansia de vivir se ha centrado en la búsqueda de la más exacta de todas las ciencias: la sabiduría, forjando una fascinante trayectoria profesional enriquecida por sabios maestros, generosos amigos, insignes artistas, y gratos discípulos. Un sendero presidido por tu deseo de la perfección, galardonado con numerosas distinciones y reconocimientos a una fecunda y coherente actividad.

Con diez años cruzas el umbral de la Escuela de Artes y Oficios, y desde entonces todo ha sido una andadura tan fructífera como inagotable: títulos universitarios en las ramas de Ingeniería, Arquitectura y Bellas Artes; miembro del Instituto Geográfico y de la Jefatura de Obras Públicas, catedrático de Artes Plásticas y Diseño en la Escuela de Arte de Granada, profesor de Dibujo en la Escuela Universitaria de Arquitectura Técnica de la Universidad de Granada, profesor Ayudante en la Cátedra de Urbanismo de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de la Universidad de Sevilla, Consejero Nacional de Educación y Ciencia, director de la Escuela de Artes y Oficios de Granada de 1977 a 1986.

Convertiste la Escuela de Artes y Oficios en parangón histórico de la cultura gracias a tu dedicación y a la integridad de tus proyectos; fuiste designado redactor de una nueva Ley de Enseñanzas Artísticas, en la que participaste de manera comprometida, siendo elegido ponente de la misma; fue aprobada por el Consejo de Rectores y por el Consejo Nacional de Educación y remitida al Congreso de los Diputados para su aprobación.

El esplendor del arte se instaló en la Escuela. Emprendiste una dinámica renovadora donde el diseño gráfico ocupaba un lugar importante en la proyección creativa y cultural. Programaste significativas conferencias, conciertos, publicaciones, muestras de artistas que rescataste para el universo artístico granadino como Hermenegildo Lanz; exposiciones de tus fraternales amigos Manuel Ángeles Ortiz y José Guerrero. Posibilitaste el nacimiento del taller de Marionetas y del grupo de teatro Totolín y el primer taller de Grabado en las Escuelas. Imposible enumerar una década esplendorosa. ¡Enhorabuena!

Logros compaginados con la desinteresada colaboración en las más variadas iniciativas, y la inconmensurable capacidad creativa propia de insigne humanista. Recordamos tus exposiciones más recientes: Relieves armónicos, en la Caja Rural de Granada, celebrada en tributo a tu padre: Antonio Salazar Capilla, Premio Nacional al Artesano Ejemplar en 1972; José Salazar. Los trabajos y los días, en el crucero del Hospital Real de Granada, homenaje rendido por la Universidad de Granada y el Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Granada a tu creación artística; y Espacios de libertad, dedicada a tus nietos y elegida para la inauguración de la nueva sede del Consejo Consultivo de Andalucía en el Palacio de Bibataubín. Huérfanas quedarían estas líneas sin abordar tu verdadero latido: la excelencia humana.

Tu alma impera virtud, tu entusiasmo desborda, tu amistad es entrega infinita, tu generosidad abruma, tu libertad es preciada, tu autenticidad es un privilegio… Es en este universo de la recta razón donde reina la exigencia, la tradición y la innovación; donde se observa la unicidad y la inherencia, donde se refleja la impecable y sorprendente personalidad de un ser que porta y defiende en su unidad, la pasión y el agradecimiento a la vida.

Salud sustancial y conjunto de acciones que has sabido transmitir a la verdadera necesidad de tu existencia: tu querida familia. Familia que hoy agradece a todas las personas que han aportado a tu vida, cariño, respeto y admiración. Cuando las circunstancias actuales remitan, nos reuniremos con ellas, recordaremos tu voluntad de no morir, investigando y aplicando todos los modos posibles de pervivencia para habitar en nuestro corazón; evocaremos tu reflexión siempre entusiasta, tu nobleza espiritual, la integridad de tus ideas puras… Y te rendiremos homenaje escuchando las obras musicales que metódicamente has elegido para tu despedida terrenal.

Tu sed de eternidad es la necesidad vital que nos ha asistido, y nos seguirá guiando con esa solvencia absoluta que irradias. En el paraíso prometido habitas ahora, donde perteneces, entre los ángeles, lanzándonos miradas de amor imperioso en estesilencio de armonías desde donde te añoramos y te sentimos profundamente.