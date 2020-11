¿Hemos doblegado en Andalucía la segunda ola de la pandemia? Por qué la frase de Juanma Moreno es un error

Decía Juan Manuel Moreno, presidente de la Junta de Andalucía, la frase: "Hemos doblegado por fin la curva de la segunda ola". Una frase que sin duda es un error. La tasa de incidencia actual en Andalucía de la enfermedad Covid-19 es de 356,2, más de 30 puntos por encima del índice medio de contagios en España en los últimos 14 días que se sitúa en los 325,5 casos por cada 100.000 habitantes. Y Granada sobrepasa los 500 casos por cien mil habitantes con un índice del 528,4. Al mismo tiempo, se han comunicado al Ministerio de Sanidad 134 brotes con 748 casos confirmados por PCR y test de antígenos y además Andalucía registra 61 muertes, siete más que el jueves y seis más que hace siete días.

Por tanto, dar por doblegada la curva de la segunda ola del coronavirus en Andalucía en un entorno donde siguen cerrados bares y restaurantes en Granada junto a comercios no esenciales, siguen con confinamiento perimetral los pueblos y ciudades andaluzas, siguen cerrando los establecimientos a las 18:00 horas, y sigue habiendo toque de queda a las 10 de la noche, creo que no ayuda en nada.

Es verdad que la medidas tardías de la Junta de Andalucía han favorecido el cambio de tendencia que ya vamos viendo poco a poco. Si se hubieran tomado las decisiones en el momento oportuno, no hubieran muerto tantas personas en Andalucía, ni tantos comercios, bares y restaurantes hubieran estado tanto tiempo cerrados.

Si como dice el presidente de la Junta de Andalucía, los esfuerzos de la Administración andaluza apuntan a salvar vidas, recuperar movilidad y evitar una tercera ola, creo que él no ha acertado en el mensaje que da. Es más, diría que confunde a la población andaluza.

Sabemos que hay palabras que curan y cuidan, las que esperamos recibir en estos tiempos, las que nos gusta que nos digan nuestros médicos y enfermeras cuando estamos enfermos. Y también hay palabras que hieren y palabras que matan. Y es verdad que estas palabras de Juanma Moreno son de las que no ayudan.

Y en esa línea: "Es apenas una pequeña gripe", decía Bolsonaro. Trump comentaba: "Lo tenemos bajo control". "No hay virus aquí. No los has visto volar, ¿verdad?", decía el presidente bielorruso, Alexander Lukashenko. "El coronavirus es la obra de dios para castigar a los países que nos han impuesto sanciones" añadía el presidente de Zimbabue, Emmerson Mnangagwa. Frases para olvidar. Frases que matan, sin duda.

También cayó en el exceso el presidente del gobierno de España, Pedro Sánchez, diciendo que gracias a la unidad de las instituciones, los grupos parlamentarios y el conjunto de la sociedad española, "hemos vencido al virus".

O frases de la presidenta de la Comunidad de Madrid: "El Covid trae necesidades aparejadas como los de protestas, delincuencia, okupación o los problemas de los menores no acompañados". O "la curva es igual que la curva de su boca, mustia". Frases que no ayudan para nada a enfrentar la crisis de Covid-19.

Sin duda unas y otras frases son para olvidar, frases que hieren o matan, frases que mejor no haber oído, frases que no han ayudado en nada en esta pandemia.

Y volviendo al presidente de la Junta de Andalucía, me gustaría recordarle frases para olvidar, palabras que han salido de su boca, algunas de ellas, con referencia a Granada:

"Apelo una vez más a la responsabilidad de los universitarios de Granada, de los jóvenes, de los adolescentes".

"Pido responsabilidad a los jóvenes de Granada para no hacer actos multitudinarios, botellones, para llevar la mascarilla, por ellos y los demás".

"Ha habido una alta incidencia de contagios desde que se han incorporado los universitarios".

"No nos queda más remedio, a raíz de los contagios y los comportamientos que estamos viendo en algunas calles de Granada, que cerrar la universidad".

Sin duda alguna, si hemos llegado a esta situación en Granada, es por las equivocaciones de la Junta que preside Juanma Moreno. Es verdad que al final, parece que han acertado. Y yo ante todo ello, me permito decir que, por favor, pongamos menos palabras trágicas y más palabras mágicas, menos palabras que hieren y matan y más palabras que curan y cuidan. Ya han muerto demasiadas personas en estos meses para confiar en la suerte. Hagamos bien la cosas. Confiemos en quienes saben.

Y de cara a la Navidad, unidad de acción, por favor. El virus no entiende de fechas, ni por tanto de Navidades. Salvar vidas es el objetivo, no salvar las Navidades. No van a ser las Navidades soñadas por nadie. Y tampoco enero puede ser un mes para olvidar sino para recordar. Gracias.