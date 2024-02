Agricultores y transportistas de Granada preocupados por un posible colapso por las protestas en Francia

La provincia de Granada sigue con cautela y preocupación las movilizaciones realizadas por los agricultores franceses tras dos semanas de protestas con cortes intermitentes por todo el país, impidiendo el paso de camiones e impidiendo el paso de producto. Un problema que está afectando a comercializadoras y empresas de transportes de la provincia granadina que ven como las pérdidas económicas serán cuantiosas, tanto económicamente como en producto perecedero. Movilizaciones a las que próximamente se sumarán las grandes organizaciones agrarias de España para mostrar su "malestar" ante las "difíciles condiciones" y la "asfixiante burocracia" a la que se enfrentan con las distintas normativas, mientas desde el sector del transporte, lamentan grandes colapsos en las carreteras, horas de más a la espera de poder proseguir el camino, cambios de rutas por carreteras secundarias o retrasos de días completos en las entregas, además una empresa de transportes de la Costa ha sufrido importantes daños materiales en uno de sus camiones tras ser asaltado por los manifestantes.

"La situación sigue mal. Durante el fin de semana hemos tenido un pequeño respiro pero seguimos sufriendo grandes problemas en los puntos más estratégicos de Francia, tanto en los pasos de frontera como en los accesos a París, ahora mismo estamos teniendo problemas de acceso en prácticamente todo el territorio", reconoce Jerónimo Salcedo, dueño de la empresa J. Salcedo Cargo. En la empresa, que cuenta con una treintena de camiones en constante movimiento por la frontera francesa, siguen al minuto la situación de todos sus vehículos y del aumento en los gastos del transporte o de las horas extras que están realizado sus trabajadores a causa de las paradas obligatorias que están sufriendo los camiones.

Los camiones llevan un horario de trabajo y uno de entrega para que el producto llegue en óptimas condiciones. Transportan principalmente mercancía perecedera y cada minuto es importante para mantener la cadena de calidad, "en la Costa Tropical y Almería somos la despensa de Europa, por lo que no podemos permitirnos permanecer muchos días parados, cada día que pasa es uno menos de vida para el alimentos que transportamos. El problema no solo lo tenemos nosotros, también los almacenes hortofrutícolas, si el producto no llega en perfecto estado, los establecimientos lo devuelven o lo destruyen, las pérdidas son millonarias", lamenta Salcedo.

Desde la Federación Nacional de Asociaciones del Transporte (Fenadismer) advierten que el boqueo de los accesos a Francia de los transportistas tienen un efecto "demoledor" para las exportaciones andaluzas, ya que el mercado Europeo continúa demandando el mismo producto, y en caso de no obtenerlo de España, busca mercados alternativos que le puedan proveer sus necesidades, lo que puede suponer una pérdida de cliente para las empresas españolas.

En este sentido, Salcedo incide en que se hablan de más de 10 millones en pérdidas diarias a nivel nacional solo con la paralización del transporte, sin contabilizar los daños que están sufriendo algunos transportistas en sus camiones. Sin ir más lejos, este pasado fin de semana un transportista de la Costa Tropical de la empresa Sabio de Toro, fue sorprendido al sur de Francia por una de las barricadas y vio como ataban cuerdas a las puertas del camión para tirar de ellas, además de realizar diversos daños en el vehículo y pinchar las ruedas para impedir su paso.

Por su parte, Emilio Moya, socio de Comotrans, la cooperativa de transportes más numerosa de la Costa Tropical, es uno de los que han sufrido las paralizaciones de sus camiones en Francia. "Nos han parado dos camiones, uno de ellos no ha podido moverse durante 40 horas y el otro ha podido circular por carreteras secundarias y de noche. Los conductores aseguran que les paran en cualquier rotonda, te echan fuera de la carretera y no puedes hacer nada más que lo que ellos te digan. La única solución ahora mismo es esperar a que se cansen y se vayan a otro sitio para poder continuar el camino. En Francia las huelgas son duras, esto no es nada nuevo, llevamos muchos años viendo como cada vez que hacen movilizaciones allí, hay consecuencias". No obstante, añade, "hay que estar contentos porque no tenemos que lamentar ningún daño material ni problemas graves, solo la pérdida de tiempo y el sobrecoste que eso supone". Y reconoce que ha visto a través de los medios de comunicación la magnitud de las protestas, "por la televisión si que hemos podido ver como han volcado varios camiones y a otros les han metido fuego.

Pese a todo, Moya incide en que siguen trabajando, "esta misma noche entra uno de nuestros camiones en Francia. ¿De qué manera entrará? No lo sé, pero desde luego los camiones siguen cargando y tirando para arriba. Los invernaderos están ahora mismo en plena producción y esto no se puede parar, ahora mismo estamos en plena campaña y puede ser un verdadero desastre que se paralice todo".

Los agricultores anuncian movilizaciones y rechazan los acuerdos de la PAC

En medio de las protestas, las principales organizaciones agrarias (Asaja, COAG y UPA) ha anunciado movilizaciones para pedir cambios en las políticas de la Unión Europea, un plan de choque del Gobierno español y actuaciones de las comunidades autónomas frente a la crisis que vive el campo.

Señalan que entre los motivos para convocar estas movilizaciones se encuentra la necesidad de realizar cambios a nivel europeo, en las propias políticas del Gobierno central y en la aplicación de las comunidades autónomas. En la línea, solicitan al ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, "soluciones inmediatas" para abordar los problemas derivados de la sequía, la guerra de Ucrania, la PAC y cuestiones laborales.

"Se ha acordado a nivel federal, realizar un calendario de movilizaciones, ya que entendemos que hay razones objetivas para salir a la calle. Hace solo seis meses nos movilizamos en Córdoba para denunciar la situación que están viviendo el conjunto de los agricultores y los ganaderos, ahora estamos trabajando en nuevas movilizaciones. Desde la Unión de Pequeños Agricultores hemos señalado la necesidad de salir a la calle a nivel provincial para mostrar nuestro descontento", indica el secretario general de UPA Granada, Nicolás Chica.

Al hilo, lamenta que se está "burocratizando" la agricultura y se impone por parte de la Unión Europea criterios más restrictivos para la tramitación y percepción de las ayudas, "nos afecta mucho la importación de terceros países, desde UPA hemos denunciado esto porque no puede ser que estén entrado productos de terceros países, especialmente de Marruecos, donde hay legislaciones muy laxas en la aplicación de fitosanitarios, en normativa de materia laboral, y sin embargo a los agricultores granadinos y españoles nos están 'friendo' con normativas cada vez más restrictivas y de mayor cumplimiento. Se le une el encarecimiento de los precios, hay productos como el aceite de oliva con un precio aceptable, pero hace dos días denunciábamos la situación de los cítricos, que a penas le están reportando -en el caso de los limones- 6 o 7 céntimos al agricultor".

El sector agrícola viene encadenando una serie de problemas -sobrecoste de los productos, competencia desleal, sequía o la desregulación de los mercados- que hacen inviable la economía de muchas familias. "Hay razones más que justificadas para salir a la calle, pero creemos que hay que hacerlo de forma ordenada para favorecer la interlocución y conseguir hechos a través del diálogo".

Según apuntan fuentes del sector agrario a este periódico, tienen previsto echarse a la calle con una tractorada, el próximo 6 de febrero para mostrar su descontento con la situación y reivindicar mejoras en las políticas agrarias.