Alivio y esperanza por la caída en picado de los datos de coronavirus en Granada

Las cifras diarias de contagios y otros parámetros relacionados con la pandemia de coronavirus en la provincia de Granada llevan una semana de relativa bajada, pero este lunes se manifiesta una clara caída en picado que si se mantiene podría ser un punto de inflexión, además de una señal de alivio y esperanza en unos hospitales que han llegado a estar muy saturados en esta tercera ola.

Con sólo 58 contagios nuevos, 14 ingresos hospitalarios (en estas semanas la cifra diaria rondaba el medio centenar) y ninguno de ellos en UCI, los datos registrados por Salud en este lunes 15 de febrero son bastante positivos y hacen presagiar que los hospitales volverán poco a poco a recuperar cierta normalidad. Pese a todo, hoy hay todavía 497 personas ingresadas, 104 de ellas en las UCI, cifras que son muy altas todavía.

El fin de semana ya ha venido a confirmar el descenso de los contagios, lo que ha llevado a bajar de los 500 casos por cada 100.000 habitantes, que es la conocida tasa de incidencia tomada como referencia habitual. Pero la satisfacción se ha visto empañada en días anteriores por las elevadas cifras de fallecidos en la provincia de Granada, que ha llegado a acumular 57 muertos en 72 horas. Hoy el datos es algo más esperanzador, con dos víctimas mortales registradas en la última jornada.

No obstante, las cifras de personas recuperadas (hoy son 70 más) aún no marcan grandes incrementos, como suele corresponder a los días de bajada enincidencia "explosiva" del virus cada oleada. También la Junta transmite el temor de que esta bajada pueda ser un espejismo previo a la por las nuevas cepas dominantes, en particular la británica. Por eso no hay previsión de que se vayan a eliminar del todo las restricciones impuestas.

Cada día más municipios de la provincia que bajan de las tasas de incidencia establecidas como límites para el cierre perimetral o para la paralización del comercio no esencial (500 y 1.000 respectivamente). La provincia ya está hoy en una tasa de 451 casos y la capital baja por primera vez en mucho tiempo del límite de 500 (496), lo que podría confirmar su apertura a la movilidad esta misma semana.