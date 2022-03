Armilla celebra tres décadas de políticas de igualdad con distintas instituciones

Armilla celebró distintos actos conmemorativos por el Día Internacional de la Mujer y por el 30º aniversario de la asociación de Mujeres El Pilar y del Centro Municipal de Información a la Mujer (CMIM), al que asistió la diputada y exvicepresidenta del Gobierno y presidenta de la Comisión de Igualdad del Congreso de los Diputados, Carmen Calvo, acompañada por la alcaldesa del municipio, Loli Cañavate y la concejala de Igualdad, Mercedes López Fonseca.

Cañavate, recordó que "la igualdad es el eje vertebrador de las políticas de igualdad del Ayuntamiento. En Armilla somos muy afortunadas, tenemos tres asociaciones de Mujeres El Pilar, Las 13 Rosas y Kendra". Se refirió a Carmen Calvo como "una de las mujeres feministas que más han luchado por la igualdad e impulsado el movimiento asociativo de mujeres".

Por su parte, Carmen Calvo abogó por las políticas de igualdad desde las instituciones y recordó "como el Ayuntamiento de Armilla lleva más de 30 años poniendo en marcha políticas de igualdad", hizo además una defensa del movimiento feminista "no puede haber libertad sin igualdad" y abogó porque "no se gaste más tiempo en debates estériles, tenemos que seguir construyendo igualdad".

Repasó la situación de las mujeres y las reivindicaciones del movimiento feminista desde su nacimiento hace más de 200 años cuando la mujeres era un apéndice del hombre y reivindica su papel como ciudadanas plenas de la sociedad.

Criticó la situación de violencia de género que no es un asunto privado; se mostró contraria a los vientres de alquiler, "queremos que nuestro cuerpo sea nuestro y nuestra maternidad también". En cuanto a la prostitución "el patriarcado nos ha hecho creer que era socialmente buena". "Ahora parece que el debate es que es un trabajo", cuando los datos revelan que el 93% de las prostitutos son pobres". Asimismo, mostró su preocupación por las mujeres jóvenes "las más preparadas, con los mejores currículums", "no pude ser que la maternidad llegue con 40 años, ni que los cuidados recaigan sobre las mujeres, son una obligación del Estado, no de la mujer".

Todas las reivindicaciones del movimiento feminista han mejorado la vida de la sociedad "estamos construyendo un mundo más justo y lo entienden los hombres demócratas".

Para finalizar señaló, "quiero reconocer a la asociación de Mujeres El Pilar el trabajo que ha hecho y "seguiremos batallando" reconoceros ese trabajo que ha permitido que Armilla sea referente en la lucha por la igualdad en toda la provincia".