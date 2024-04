CCOO de Granada critica las "elevadas ratios" en los centros educativos de Loja

CCOO-Enseñanza de Granada ha denunciado mediante un comunicado las elevadas ratios en los centros educativos de Loja. El sindicato ha catalogado la situación como “especialmente alarmante” en el C.E.I.P. Elena Martín Vivaldi.

Para Juan Manuel Latorre, delegado de enseñanza pública no universitaria de CCOO de Granada “este centro está catalogado como centro de difícil desempeño, por lo que no debería sobrepasar, en ningún caso, una ratio de más de quince alumnos y alumnas por aula. Sin embargo, no siempre se cumple, llegando a alcanzar hasta veintiséis en uno de sus grupos”.

Este mismo centro sufrió una reducción de líneas educativas que, si se volvieran a autorizar, junto con la elaboración de un plan integral para la ciudad que pasa por la dotación de los recursos materiales y humanos necesarios, "podría aliviar la difícil situación en la que se encuentran centros como el C.E.I.P. San Francisco, el C.E.I.P. Rafael Pérez del Álamo o el C.E.I.P. Victoria, entre otros", ha explicado Latorre.

Pero esta situación no es exclusiva de Loja. En su Informe sobre Ratios y Unidades Educativas en la Provincia de Granada, el sindicato ha señalado que esta circunstancia también se da en Maracena, Albolote, Atarfe, Churriana de la Vega, Cúllar Vega, Motril, Guadix, Armilla o Granada.

CCOO ya ha señalado que el 30% de los centros educativos de la provincia que han sufrido recortes de unidades se encuentran con ratios sobrepasadas y que el 39% se encuentra con ratios que, o rozan el límite o son muy altas. Así lo detalla el estudio elaborado por CCOO Enseñanza de Granada publicado el pasado 4 de Abril.

Desde el sindicato remarcan la importancia que tiene la bajada de ratio para la mejora de la calidad del sistema público de enseñanza, dado que permite la implementación de metodologías más participativas, una mejor atención a la diversidad, más tiempo para la elaboración y organización de las dinámicas de trabajo en el aula, un clima de convivencia más saludable para el alumnado y profesorado; y todo ello posibilita una mejor evolución académica y una mayor integración del alumnado procedente de contextos socioeconómicos desfavorecidos o de minorías sociales.

La bajada de ratios es una de las reivindicaciones que junto a la mejora de la atención a la diversidad, la disminución de la carga burocrática o la reducción del horario lectivo docente, entre otras, se reivindica con la huelga planteada el próximo 14 de Mayo. Es por ello que CCOO de Granada ha llamado a la huelga a todos los cuerpos docentes no universitarios para el próximo 14 de mayo. “La calidad educativa es fundamental para la cohesión y la prosperidad de la sociedad. Los docentes, al defender sus condiciones laborales, defienden una sociedad más igualitaria, justa y próspera” ha finalizado Latorre.