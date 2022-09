Campaña contra la trata y la explotación sexual de mujeres en Granada

La Diputación de Granada, a través del área de Igualdad y Juventud, lanza a partir de mañana una campaña en los medios de comunicación que está dirigida contra la trata y explotación sexual de mujeres en la provincia de Granada. Se trata de la tercera iniciativa que lanza la institución provincial en torno a la trata de personas. La campaña se difundirá en medios convencionales y digitales, y a través de redes sociales, y se extenderá desde mañana y hasta el próximo día 12 de octubre bajo el lema “La trata sucede delante de tus narices. No mires para otro lado”.

La diputada de Igualdad, Juventud y Administración Electrónica, Mercedes Garzón, ha apuntado que “atendiendo a los altos índices de explotación sexual, es necesario lanzar una nueva campaña de concienciación buscando la implicación de la ciudadanía”. Para Garzón, la trata de mujeres es una “realidad sangrante” frente la que “hay que actuar”.

La iniciativa alude también, según la diputada, a la situación de esclavitud en la que se encuentran estas víctimas, pero sobre todo “pone de manifiesto que, pese a la gravedad de la situación, la trata pasa inadvertida incluso para los propios clientes”.

Garzón, que ha informado que los ayuntamientos de la provincia colaborarán en la difusión de la campaña, ha subrayado también la necesidad de que este mensaje “llegue a la mayor cantidad de personas posibles, apelando a la responsabilidad social y reclamando especialmente la atención de los consumidores de prostitución, donde el índice de explotación sexual es muy alto.

“Si no hubiera hombres dispuestos a pagar por usar sexualmente mujeres no existiría trato, no existiría negocio, y por lo tanto no existiría trata y explotación sexual de mujeres y niñas”, ha recordado.