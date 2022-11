Ciudadanos critica que el alcalde de Ogíjares diga a su candidato que "no tiene edad" para presentarse a las elecciones

La coordinadora provincial de Ciudadanos (Cs), Concha Insúa, ha trasladado este jueves al candidato de este partido en Ogíjares, Paco Plata, de 77 años, su "total apoyo" después que el regidor de este municipio, Estéfano Polo (PP), dijera que "no tiene edad" para presentarse a los próximos comicios municipales.

Insúa ha señalado que "son inadmisibles esas prácticas gerontofóbicas y edadistas", y desde Cs exigen al alcalde que "pida perdón públicamente por tan lamentables declaraciones", al tiempo que se ha preguntado si Polo "opina lo mismo, por ejemplo, de su compañero malagueño, Francisco de la Torre, también del PP, que se presentará con 80 años a la Alcaldía de Málaga".

"No vamos a permitir que nadie discrimine a nadie por ninguna razón y tampoco por su edad", ha agregado en una nota de prensa, incidiendo en que "hay muchísimos alcaldes y concejales de 70, 80 y 90 años en nuestra tierra que están realizando una labor encomiable y digna".

"Es vergonzoso que un alcalde joven quiera echar por tierra esa valía, ese talento y esa experiencia tan importante y necesaria para nuestros municipios. Nosotros, en Cs, valoramos por encima de todo el talento y la experiencia, consideramos que los mayores tienen todavía muchísimo que aportar a nuestra sociedad y somos firmes defensores de que la edad no debe ser un impedimento para ser un buen servidor público", ha añadido.

Por su parte, el propio candidato de Cs en Ogíjares ha reconocido su "asombro e indignación" ante esas "desafortunadísimas afirmaciones". "Me llamaron muchos vecinos del pueblo incrédulos por lo que había dicho el alcalde en la radio", ha dicho, tras agradecer "todo el apoyo, fuerza y ánimo" que ha recibido por parte de los ogijareños "para seguir adelante".

"Además, hago mías las palabras de muchos ciudadanos que han reaccionado en redes sociales ante esta situación, con comentarios como: 'la edad no es motivo para hacer el ridículo', 'a cualquier edad se es válido siempre que la salud lo permita' y que 'no es correcto valorar a las personas por edad, género u orientación sexual, pues la aptitud se ve en la labor desempeñada'. Gracias a todos ellos", ha apuntado.

"Lamentablemente, las declaraciones hablan por sí solas. Así que, por favor, que ahora nadie nos quiera tomar el pelo, porque lo dicho, grabado está. Entre otras muchas mentiras y ataques gratuitos, nuestro alcalde me dedicó perlas como: '¿Con 77 años a dónde vas?', 'no tiene sentido presentarse con esa edad', 'me da pena que se vayan a reír de él' y varias más. Incluso, en un momento el periodista le espeta que la edad no debe ser un impedimento para realizar esta función pública, y Estéfano Polo insiste en que a esas edades un alcalde no puede aguantar tantas horas de trabajo, una vergüenza", ha relatado.

Por todo ello, Paco Plata se ha unido a la petición de Insúa para que el alcalde se retracte de sus palabras y se disculpe públicamente. "No por mí, que puedo encajar cualquier tipo de ataque y crítica como llevo haciendo toda mi vida, sino por todas las personas mayores de mi pueblo y de toda Granada, pues no se puede tolerar en nuestro sistema democrático que se discrimine a nadie por edad ni que se menosprecie nuestro valor fundamental en la sociedad", ha concluido.