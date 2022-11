La Costa vive un "veranillo del membrillo" aletargado con grandes índices de ocupación

Las noches empiezan a refrescar, sin embargo, en la retina de los vecinos de la Costa, y en la de los muchos turistas que se acercan a cada uno de los municipios del litoral granadino para pasar unos días de descanso, desconectar o simplemente pasar la jornada, está marcada la temperatura que registran los muchos termómetros que hay repartidos por la ciudad. "Me encanta el verano mamá, no quiero volver al cole todavía, aquí todavía hace calor y podemos venir a la playa", le replica un niño de no más de 7 o 8 años a su madre mientras chapotea en la playa de Almuñécar. El acento madrileño de ella les delata cuando le responde que hay tiempo para todo y que el verano ya pasó, aunque las temperaturas costeras no demuestren lo mismo.

La Costa vive un 'veranillo del membrillo' aletargado y que resiste a irse, muy a pesar de aquellos que no dejan de mirar la predicción del tiempo para ver cuándo llegará por fin el esperado frío y la lluvia. Unas temperaturas cálidas que para muchos no son normales para la época del año que corre, y para otros no es más que la desmemoria de los apesadumbrados. "Cada año pasa lo mismo, se nos olvida que en la Costa estamos en manga corta casi hasta la navidad, aunque algo de lluvia sí que haría falta", esboza un hombre mientras debate con sus amigos, cerveza en mano, sobre la suerte que tienen del clima tropical.

Unas temperaturas que han jugado a favor de obra en el puente de Todos los Santos y que dejan resultados positivos para el sector turístico en buena parte de la provincia, con especial incidencia en la Costa y la Alpujarra. Bares y restaurantes repletos, algunos incluso con listas de espera interminables para el mismo día, pisos de segunda residencia con ventanas y balcones abiertos de par en par, e incluso en alguno de ellos con toallas de playa secándose al sol, campings llenos y hoteles y apartahoteles al 70% de ocupación.

El presidente de la asociación de hoteleros de la Costa Tropical, Jesús Megías, explica a Granada Hoy que el fin de semana ha sido "excepcional" debido a las altas temperaturas, "hemos prolongado lo que se conoce como veranillo del membrillo, normalmente se da hasta finales de septiembre, pero las buenas temperaturas que tenemos todavía nos han permitido estirar un poco más la temporada". Algo que se ha reflejado en las cifras de ocupación hasta situarse "por encima del 70%, aunque hay que recordar que puente como tal no hemos tenido, en nuestro caso, se ha prolongado un poco más debido a que ha sido festivo en la universidad y en muchos colegios" algo que ha permitido a muchas familias alargar sus vacaciones, "la ocupación ha sido importante, pero sobre todo en el fin de semana".

Muchas personas han aprovechado el fin de semana para celebrar fiestas de Halloween privadas o celebrar comidas y cenas entorno a esta festividad, principalmente por coincidir el 31 con lunes laboral para muchas personas, por lo que se ha notado la bajada ocupacional. Al hilo, señala que la ocupación durante dicho día solo se ha visto incrementada un 10% de un lunes normal. En el caso del martes, lo que más ha predominado es el turismo residencial.

"Las altas temperaturas han hecho que mucha gente de Granada baje a segundas residencias, pero eso no solo se ve en los índices de ocupación, este fin de semana la Costa Tropical estaba repleta de gente, y muchos negocios de hostelería estaban con reservas de varios días", reseña Megías.

En La Alpujarra, la situación ha sido muy parecida. Durante todo el fin de semana la gran hilera de coches a cualquier hora del día hacía presagiar a los más rezagados lo inevitable: no hay aparcamiento. Laura Pérez, vecina con segunda residencia en Pitres, señala que el sábado fue "una locura", "no recordaba tanta gente por estas fechas y celebrando Halloween, estaba prácticamente todo el pueblo disfrazado y de casa en casa pidiendo caramelos, incluso hubo verbena después en la plaza. Menos mal que tenemos garaje aquí, porque el domingo dijimos de bajar a Pampaneira a comer y había coches aparcados incluso en las curvas, con lo peligroso que es eso por la poca visibilidad".

El ambiente festivo, y la falta de aparcamiento, también han sido la tónica general en Soportújar, por el misticismo de las brujas que custodian este municipio granadino, y Pampaneira, con la celebración de su tradicional feria de artesanía, turismo y agricultura ecológica. Carmen y Judit, vecinas de Motril, son dos amigas que han aprovechado el festivo para pasar el día en la alpujarra granadina como otras muchas personas y que han encontrado aparcamiento a duras penas. "Nuestra idea principal era ir a Soportújar pero ha sido imposible encontrar aparcamiento, incluso en el camino que hay a las afueras del pueblo estaba todo completo. Hemos terminado en Pampaneira, y aunque también nos ha costado encontrar aparcamiento, la cosa ha ido mejor. Había muchísima gente y ambiente por las calles, y la verdad que hemos comido muy bien sin tener que reservar ni nada, aunque nos ha tocado esperar un poco", cuentan las dos amigas entre risas.

Ampliar la temporada

Lo que está claro es que Costa y Alpujarra disfrutan de los buenos datos de ocupación que facilitan las buenas temperaturas y que hace plantear, en muchas ocasiones, a empresarios e instituciones, buscar la forma de alargar las temporadas turísticas. Sin ir más lejos, el consejero de Turismo, Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía, Arturo Bernal, hacía referencia hace pocas fechas sobre los buenos datos de ocupación, y lanzaba la posibilidad de ampliar la temporada de verano en toda Andalucía de abril a octubre, por la conjunción de buena temperatura, y tránsito de personas hacia estas zonas más cálidas, en busca de sol, playa y buen tiempo.

De hecho, algunos hoteles de la Costa que cierran sus puertas al público durante varios meses porque "es inviable mantenerlo todo el año", operan de marzo a octubre. "Las grandes empresas es muy difícil que se mantengan abiertos, y más ahora con la inflación y las perspectivas que hay de prepandemia de volver a los índices de 2019 con el turismo internacional hasta el próximo otoño- invierno de 2024 va a ser difícil", concluye el presidente de la asociación de hoteleros de la Costa Tropical, Jesús Megías.

Algunos hoteles echan abajo el cierre a la espera de una nueva temporada de trajín de maletas y clientes en busca de descanso, el ajetreo se desplaza poco a poco a la ciudad, pese a que la ocupación se mantiene, y todo apunta a que las altas temperaturas se quedarán por la provincia todavía algunos días más, para alegría de los que aprovechan para seguir dándose algún que otro baño en la playa y a pesar de los que miran al cielo en busca de un poco de lluvia y tregua.