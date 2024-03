Cambiar las fiestas o dejarlas como están: así vive Cuevas del Campo su particular referéndum

Hoy no es un domingo cualquiera en Cuevas del Campo, localidad situada en el norte de la provincia de Granada. Hoy los 1.777 habitantes censados en edad de votar de este municipio acuden a las urnas. Sin embargo, no es una votación política al uso, como las muchas que todos los ciudadanos venimos viviendo de un tiempo a esta parte. Este día de sufragio tiene otro tipo de importancia, pues decidirá cuando celebrar sus fiestas patronales.

Los vecinos de este municipio votan cómo y cuando celebrar sus fiestas patronales de San Isidro Labrador, un asunto de muy alta importancia, pues durante estas celebraciones el municipio multiplica su población, recibe muchos turistas y son muchos los que "regresan al pueblo". El problema llega cuando esta fiesta coincide en el calendario entre semana, puesto que complica mucho las cosas a quienes quieren disfrutarlas.

En la votación, que se celebra desde las 9:00 horas de la mañana y hasta las 20:00 horas, como si de una jornada electoral se tratase, se decidirá si desean cambiar las fechas para que coincidan con el sábado más próximo al 15 de mayo, cuando conmemora el día de su patrón, o si lo mantienen fijo en dicha fecha y los días posteriores -15, 16, 17 y 18 de mayo- pese a que pueda caer en mitad de semana.

Este referéndum fue autorizado de forma oficial por el Gobierno de España y por el propio Rey Felipe VI, que dieron el visto bueno a que Cuevas del Campo celebrara este 17 de marzo su particular votación. Esto se confirmó el pasado 30 de enero, y hasta ahora había muchas bromas en la localidad con que Pedro Sánchez les hubiera permitido a ellos hacer su particular referéndum, y a Cataluña todavía no.

"A ver si con esto somos los conejillos de indias y luego lo repiten en Cataluña con el Podemón -en referencia a Carles Puigdemont-. Que esto no tiene nada que ver con la política, y aquí no queremos ni separarnos ni nada", bromeaba uno de los primeros vecinos en acudir a las urnas y ejercer su derecho al voto.

El cambio que hoy se vota ya ha sido probado por el municipio en los últimos cuatro años. La Diócesis de Guadix, a la que pertenece la localidad, accedió y autorizó un periodo de prueba de cuatro años, y así se ha hecho desde entonces, salvo en el 2020 y el 2021 debido a la pandemia, que impidió las celebraciones. Para que esa fórmula se mantenga en el tiempo sin necesidad de periodos de prueba, si es que así lo decide la mayoría de los vecinos, el Ayuntamiento optó por solicitar la celebración de un referéndum al Gobierno.

Goteo constante de votantes

Durante toda la jornada el ambiente ha sido muy festivo y animado en el edificio de usos múltiples de Cuevas del Campo, lugar en el que se ha habilitado la única urna en la que los vecinos han votado. Un box con cortina servía para que los ciudadanos introdujeran su papeleta en el sobre y una presidenta y dos vocales recibían el voto tras comprobar el DNI del vecino. "¿Desea usted cambiar las fiestas patronales al sábado más cercano al día 15 de mayo?", era la pregunta a responder por quienes acudían a votar.

La alcaldesa del municipio, Carmen Rocío Martínez, ha votado cuando apenas pasaban 45 minutos de la apertura de la urna. El equipo de Gobierno se decidió por plantear esta consulta popular en forma de referéndum porque consideraban que era la forma más democrática posible de decidir. Preguntada por Granada Hoy sobre el ambiente, aseguraba que "no tiene nada que ver con el de unas elecciones políticas". "Son elecciones más tranquilas y distendidas", aseguraba.

En la mesa electoral, Antonio, uno de los vocales, era el que más experiencia tenía y quien explicaba a Jessica, la presidenta, como transcurriría el día. "Yo llevo desde 2010 como interventor de un partido político y he estado en varias elecciones ya, estoy acostumbrado. Aunque hoy es distinto, tiene otro sabor esta votación", aseguraba a este periódico. Por su parte, la presidenta de la mesa aseguraba que lo único que cambiaba respecto a unas elecciones es que no había apoderados ni interventores. "Por lo demás es como un día de elecciones de siempre".

Jaime, un vecino votante, no quería desvelar el sentido de su voto tras depositar la papeleta en la urna. "El voto es secreto, sea en elecciones o en referéndum", reía. Sobre la jornada especial que vivía el municipio, aseguraba que esperaba "que no viniera mucha gente por la mañana, pero el goteo es constante".

"Hay que tener en cuenta que votamos por el interés del pueblo, y eso siempre anima a la gente a votar. En los bares se ha hablado, a unos les parecía bien una cosa, a otros otra, pero no ha habido grupos que pidieran el voto por el cambio o por mantener como podría pasar en unas elecciones políticas", argumentaba.

A las 20:00 horas de este domingo se cerrará la urna, y comenzará el recuento para saber si las fiestas de Cuevas del Campo quedan modificadas o si se mantiene la tradición. Se decida lo que se decida, el cambio se aplicará a partir de este mismo año. Por lo que las fiestas patronales de San Isidro Labrador 2024 ya serán las primeras de toda Granada en haber sido elegidas democráticamente.