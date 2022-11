Espadas avisa de la contradicción de atraer nómadas digitales a zonas rurales como la Alpujarra sin dar servicios básicos

El secretario general del PSOE de Andalucía, Juan Espadas, ha calificado de contradictoria la visita que el presidente de la Junta, Juanma Moreno, realizó hace pocas fechas a una feria internacional de turismo de Londres para defender la atracción de nómadas digitales, que pueden residir en cualquier parte, como el Valle de Lecrín o la Alpujarra, si no hay "una calidad de servicios que complementen lo que el entorno les da".

Espadas ha señalado que "para poder ser competitivos y generar desarrollo económico en el territorio y mantener esa población, las infraestructuras sanitarias son absolutamente imprescindibles".

El líder socialista ha realizado un recorrido por distintos pueblos de la Alpujarra granadina, donde ha apostado por afrontar el reto demográfico y la despoblación de la mano de inversiones en infraestructuras básicas sanitarias, educativas o para la atención de personas dependientes.

Uno de los temas a tratar con el secretario general de los socialistas andaluces más esperados por los vecinos ha sido la reivindicación histórica del Hospital de La Alpujarra. Una demanda que desde la Plataforma Ciudadana Hospital de La Alpujarra llevan reclamando de forma insistente demasiado tiempo tras el incumplimiento de la Junta de Andalucía de empezar estas demandadas obras en 2021. Aunque es un asunto que viene de largo, los vecinos alpujarreños llevan más de dos décadas esperando tras escuchar multitud de promesas que no se han cumplido. En 1997, la Junta de Andalucía anunció la construcción de un hospital de alta resolución para dar respuesta a un sector de la población granadina que tiene que desplazarse hasta Granada o Motril para recibir una atención más especializada.

Al hilo, Juan Espadas ha remarcado que los vecinos de la Alpujarra que necesitan hacerse una radiografía o una analítica de urgencia no pueden hacerlo a partir de las 11 de la mañana sin tener que desplazarse a Motril o Granada. Motivo por el que se decidió que "era necesario un hospital de alta resolución en La Alpujarra, que permitiese la hospitalización y no exclusivamente un centro de salud", algo a lo que se comprometieron los gobiernos socialistas, "ese es el que los vecinos de Órgiva quieren que se mantenga, y no que se transforme en un nuevo centro de salud, que cuenta con unas características diferentes, atiende unas situaciones y patologías diferentes".

Espadas ha asegurado que transmitirá esta reivindicación histórica al Parlamento andaluz a través de una enmienda que se debatirá la próxima semana. "Asumimos el compromiso no solo de trasladar su voz, y a que nos acompañen en preguntas a la Consejería de Salud, sino que también si se va a incluir en el Presupuesto 2023".

El representante de la Plataforma Ciudadana Hospital de la Alpujarra, Carlos Miralles, le ha explicado al dirigente socialista que se encuentran "muy abandonados" por la administración. Y ha puesto de ejemplo Trevélez, "está a más de una hora y media del hospital más cercano si el clima acompaña ese día, es verdad que tenemos un equipo médico en Pitres formado por un médico, un enfermero y un celador, pero si hay que trasladar hay que subir hasta Pitres para recoger al paciente y luego volver hasta Motril o Granada. Hay un helicóptero también, pero viene de Baza, atravesando Sierra Nevada, pero está a disposición de las inclemencias meteorológicas o de si no está ocupado en otra zona de la provincia".

En línea con la mejora de los servicios en la zona, también ha anunciado en Ugíjar la presentación de una proposición no de ley (PNL) en el Parlamento para dotar de personal y reforzar el Centro de Participación Activa (CPA) local, recogiendo la demanda del alcalde y de los vecinos y vecinas, con el objetivo de que pueda abrirse por las tardes. R

Sanidad andaluza

En clave andaluza, el secretario general del PSOE de Andalucía, Juan Espadas, ha reclamado al presidente de la Junta, Juanma Moreno (PP), que "espabile" ante la situación de la sanidad pública andaluza, y que le dé estabilidad a los 12.000 sanitarios que están a la espera de que se le terminen los contratos laborales en próximas fechas.

Tras lamentar el despido llevado a cabo por el gobierno de Moreno Bonilla de los sanitarios de refuerzo Covid, Juan Espadas ha exigido partidas planificadas para abordar las contrataciones estables y la mejora de condiciones de los sanitarios para que no se tengan que ir a otras comunidades. "No tiene sentido buscar contratos o renovaciones de 3 o 6 meses, cuando son personas que hay que incorporar a la plantilla del SAS con carácter definitivo. El presupuesto de 2023, que no lo recoge, debería tener una partida planificada para que los sanitarios tuvieran una contratación indefinida, atractiva y estable para que no se vayan".

Algo que el socialista ha extrapolado a la situación que se está viviendo en la sanidad de Madrid. "Si no queremos llegar a esas protestas, movilizaciones y nivel de deterioro de la calidad del servicio sanitario público, hay que espabilar y atraer a los que se han marchado hasta el servicio sanitario de Andalucía".