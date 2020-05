Fase 0 'al límite' en Puebla de Don Fadrique, la frontera de Granada con Murcia y Almería

Si hay un municipio que merezca el apelativo de tierra de frontera ese es Puebla de Don Fadrique. El pueblo que vio nacer al mundialista Rafa Paz, que celebra junto a su vecino Huéscar la romería de Las Santas de nombre Alodía y Nunilón y que cuando llega la Navidad realiza la tradición del Cascaborras vive estos días confinado en la fase 0 como el resto de la provincia de Granada.

Aunque, su caso es quizás el más atípico y particular pues aparte de presentar solamente dos casos de coronavirus (ambos curados) en una comarca de Huéscar muy saneada de la crisis sanitaria del Covid-19, la localidad poblata limita directamente con las provincias de Murcia, Almería (ambas en fase 0) y está muy cerca del suelo jienense que también avanza en la desescalada. La única salida vedad sería su límite con la provincia de Albacete, con el municipio de Nerpio, pues al igual que Granada también es una de las demarcaciones que no ha pasado a la fase 1.

Estos días se comenta mucho la situación extraña de pueblos como Ventorros de Balerma, pedanía de Loja y de Iznájar donde la calle se parte entre la fase 0 de la provincia Granada y la fase 1 de Córdoba. Pero al Norte de la provincia se da esta situación todavía más compleja, puesto que la encrucijada de Puebla de Don Fadrique hace por un lado de la línea este separada con los pueblos almerienses de Vélez Blanco y María, y por otra con los murcianos de Moratalla y Caravaca de la Cruz.

A todo esto hay que sumar la descongestión del distrito sanitario del nordeste de la provincia, por el que la Junta de Andalucía intercedió al igual que en el caso de la Costa para que el Gobierno estudiara la situación. El alcalde poblato, Mariano García (PP), asegura que la situación actual "perjudica" notablemente a sus habitantes y a los trabajadores de la zona.

El regidor explica el vínculo de este territorio granadino con Murcia y alude al ejemplo kilométrico para señalar que, por ejemplo, Puebla de Don Fadrique está alrededor de 30 kilómetros más cerca de la capital murciana que de la granadina de donde le separa un trayecto de, al menos, dos horas por carretra. Asimismo, los vecinos de este municipio granadino están más habituados y tienen más fácil desplazarse hacia la Región de Murcia que hacia la provincia de Granada para atender sus servicios básicos tales como grandes compras u otro tipo de situaciones.

"No entiendo por qué no se ha podido haber pasado a la fase 1", indica el alcalde de este pueblo, quien no alcanza a comprender que el Gobierno no haya estudiado los casos de los distritos sanitarios, puesto que Puebla de Don Fadrique y la comarca de Huéscar la situación es muy buena al mismo tiempo que Murcia es una de las provincias españolas con mejor contexto.

"No tiene sentido", reitera García, que aunque recalca que "está claro que la población puede esperar" no quita importancia al hecho de estar más días sometidos al confinamiento estricto con todo lo que conlleva para "empresas, autónomos y emprendedores de nuestro pueblo para los que se agrava el problema". En este caso, hace hincapié en el problema para el sector turístico y los negocios que dependen de esta actividad.

El regidor poblato apunta que sigue en marcha el comité de seguimiento instaurado en el municipio para atender las exigencias de la crisis sanitaria, y que reúne a efectivos de la Guardia Civil, la Policía Local, servicios médicos y concejales del municipio en la que queda manifiesto que la situación ahora mismo es muy buena en este pueblo de unos 2.500 habitantes regado de aldeas y con su pedanía de Almaciles marcando ese punto más septentrional y 'alejado' de la provincia.

En cuanto al vínculo con Murcia y a la cuestión de la posibilidad de moverse, señala que son muchos los murcianos que tienen una segunda residencia en Puebla de Don Fadrique y viceversa con lo que el regreso de estos 'vecinos' podría ser importante para la actividad turística y hostelera.

"Debería haberse estudiado cada territorio y cada casuística o, como poco, deberían haber consultado con los alcaldes", subraya García, quien aparte de una videoconferencia "satisfactoria" con el presidente de la Diputación afirma que "apenas se nos ha pedido opinión" y se remite a la Subdelegación del Gobierno como la institución que tendría que estar en contacto con los territorios.

Por último, añade que "la gente está cumpliendo" y que los agentes y el propio Ayuntamiento se están coordinando muy bien para "contener" las salidas y ajustarse a las necesidades actuales, pero asegura "que los vecinos están desesperados porque son muchos días" y vuelve a dirigirse al problema económico como un agravante en el que cada día, cada minuto que se pierda para las empresas es una losa.