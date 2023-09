Ponencias, talleres y degustaciones en la VI Feria ecológica de Orce

El director general de Producción Agrícola y Ganadera de la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Daniel Quesada, ha inaugurado la VI Feria ecológica del Altiplano-Orce (Granada), organizada por el Ayuntamiento de Orce junto a la Asociación de Productores ecologistas del Altiplano de Granada, en la que hasta este sábado han tenido lugar ponencias, mesas de diálogo, talleres y degustaciones de los productos más tradicionales del mundo ecológico.

Quesada ha subrayado en un comunicado que "los sistemas de producción ecológica están consolidados en nuestra comunidad autónoma, pues Andalucía es pionera y un referente tanto en la producción primaria, como en la transformación ecológica". Ha destacado que el sector ecológico en Andalucía supone un 29%, mientras que en España es del 9,7% y la media de la Unión Europea sólo llega al 8%. También la comunidad autónoma andaluza destaca en cuanto a operadores ecológicos, pues en España uno de cada tres es andaluz, superando los 17.000 operadores en Andalucía, donde hay alrededor de 3.000 industrias.

En cuanto a ganadería, el director general de Producción Agrícola y Ganadera ha señalado que Andalucía concentra el 24% del vacuno de carne y ovino de carne de España y en el caso concreto de la Comarca de Huéscar hay más de 56.000 hectáreas que representan el 39% de la superficie ecológica provincial y el 5% de la Andaluza. Además, su ganadería representa el 30% de la ecológica provincial y el 4% de la andaluza.

Ha agregado que, pese a ser una zona no demasiado poblada, hay más de 30 instalaciones agroindustriales ecológicas, que representan el 8% de la provincia. Quesada ha reiterado la apuesta de la Junta de Andalucía por la producción ecológica, que se materializa en la medida 11 del Programa de Desarrollo Rural de Andalucía, lo que ha permitido que comarcas granadinas como Huéscar o Baza tuvieran más de 1.300 productores beneficiados por estas ayudas, con unos 4,5 millones de euros. Ha indicado que este apoyo del Gobierno andaluz a la comarca del Altiplano ha contribuido a duplicar y hasta triplicar superficies de almendros y pastos.

La producción ecológica, ha afirmado, "es de especial importancia en el momento de grandes retos a los que se enfrenta la sociedad actual; ante desafíos como la crisis alimentaria, el cambio climático, el agotamiento de los recursos, la pérdida de la biodiversidad y con especial dureza la sequía, sobre todo en una región sensible al cambio climático como esta". Por ello, ha recordado que el Gobierno andaluz ha aprobado medidas adicionales para paliar los efectos producidos por la situación de excepcional sequía con medidas urgentes, administrativas y fiscales, de apoyo al sector agrario como la nueva convocatoria de "Autónoma", dotada con 10 millones de euros; la convocatoria para la construcción o adquisición de puntos de acopio de agua, con 8,6 millones de euros; una nueva convocatoria de la misma ayuda con otros 5 millones de euros más y la convocatoria de ayudas para regeneradas con 15 millones de euros. Por último, el director general de Producción Agrícola y Ganadera de la Junta de Andalucía ha destacado el apoyo del Gobierno andaluz a la contratación de las pólizas de los Seguros agrarios y su éxito para salvaguardar la renta de las explotaciones de lo que el ecológico no está exento. Ha dicho que entre 2019 y 2022 los pagos de estas ayudas han pasado de 8,6 millones de euros a casi 11,3 millones de euros y mientras que los beneficiarios de hace cuatro años no llegaban a los 9.000, en el último ejercicio han alcanzado los 10.300, lo que significa un aumento del 16%.