La Formación Profesional llega a Maracena con el nuevo instituto que se construirá en la localidad

La Formación Profesional ya es una realidad en Maracena después de que este martes se colocara la primera piedra de esta infraestructura educativa a cargo del portavoz de Ciudadanos en Maracena, Manuel García, y el consejero naranja de Educación en la Junta de Andalucía, Javier Imbroda. "Ayer fue un día muy alegre para Ciudadanos Maracena, pues conseguimos hacer realidad una de nuestras principales promesas electorales: dotar a nuestro municipio de un segundo instituto y lograr que la Formación Profesional vaya a ser de manera inminente una posibilidad real para los maraceneros y maraceneras que quieran optar por esta modalidad educativa", dijo "satisfecho y feliz", García.

De este modo, el político de Ciudadanos Maracena ha querido poner en valor que "tras casi dos décadas de lucha por parte de toda la comunidad educativa, esta reivindicación será dentro de pocos meses una realidad tangible". "Y es indudable que esto ha sido gracias al compromiso que Cs adquirió con Maracena, y gracias al trabajo incansable de la Consejería de Educación y su delegación territorial, que dirige la formación naranja en el Gobierno regional. "Los representantes de Cs vinimos a la política precisamente para esto, para mejorar la vida de nuestros vecinos. Y hoy, una vez más, podemos decir que Cs cumple", ha remarcado.

Por su parte, la diputada de Cs en el Parlamento andaluz Concha Insúa, que también quiso acompañar al consejero naranja Javier Imbroda y al portavoz municipal de Cs, ha lamentado que "el alcalde haga pellas" en un "día tan importante para Maracena y sus vecinos". "Es muy triste que el señor Noel López decida saltarse una jornada fundamental para las reivindicaciones de la comunidad educativa de Maracena, especialmente cuando se ha dedicado durante meses a despotricar contra la Junta de Andalucía por la supuesta falta de compromiso del Gobierno andaluz con esta tierra. Señor López, Ciudadanos ha hecho en dos años lo que usted y sus colegas socialistas en la Junta no hicieron en 15, así que no intente dar la vuelta a su a incompetencia manifiesta creando un relato que nadie se cree", le ha espetado. "El PSOE es el único culpable de que esta infraestructura no esté ya en funcionamiento, y Cs es el único responsable de que por fin se haya desbloqueado y de que en pocos meses sea una realidad", ha agregado.

Esta inversión, han recordado ambos representantes de Cs, asciende a 4,3 millones de euros, y está financiada por la Consejería naranja de Educación; tiene una capacidad para 480 alumnos, y contará con dos líneas de Secundaria Obligatoria y cuatro ciclos formativos. "El consejero ha avanzado que el instituto podría estar listo en un plazo de 12 meses, si todo se desarrolla con normalidad, y estamos convencidos de que así será, pues como queda demostrado, Cs se caracteriza precisamente por escuchar las demandas sociales, trabajar por ellas y cumplir con la palabra dada", han concluido.