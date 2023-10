El PP de Atarfe critica la gestión municipal del municipio tras 100 días de "estancamiento"

El portavoz del PP en Atarfe, Antonio Díaz, valora de forma negativa los primeros cien días de la gestión municipal de los socialistas al frente del Ayuntamiento al considerar que no se han cumplido una serie de proyectos a los que el actual Gobierno atarfeño se comprometió a ser "cruciales para el municipio.

Díaz ha asegurado que "la falta de actuación por parte del equipo de Gobierno, se pone de manifiesto al comprobar las medidas que han tomado en este tiempo: ninguna. El Ayuntamiento se encuentra sin timón y prueba de ello es la falta de proyectos que ayuden a transformen nuestro municipio. Al contrario hemos empeorado".

Como ejemplo, el popular ha señalado la falta de seguridad. "Ahora no tenemos policía local por las tardes y de las 14 cámaras que iban a instalar en el municipio, a fecha de hoy no hemos visto ninguna".

Además, ha criticado que la ocupación de las viviendas que ha sido un problema considerable, haya sido solucionado cuando ya no era necesario y sin contar con el Partido Popular que fue la fuerza política que más insistió para intentar dar una solución a dicho problema. "Le pedimos una rueda de seguridad y que se convocase la junta de seguridad. Se convocó a petición del PP, pero tarde, cuando ya el problema no existía y sin contar con nosotros".

En cuanto a la residencia de mayores, ha proseguido Díaz, aún no se ha llevado a cabo ningún trámite para su construcción. "Si estuviese el PP gobernando ya tendríamos noticias, pero pasaran 4 años y no tendremosresidencia pública como tampoco tendremos el tan anunciado municipio verde y limpio. La alcaldesa dijo que ser llevaría a cabo la reforestación de la parte quemada del monte, y no se han preocupado ni en preguntar cómo podría llevarse a cabo, cosa que si hicimos desde nuestro partido".

Al hilo, ha añadido que "lo peor de todo es que los que pierden son los atarfeños, por eso el Partido Popular de Atarfe siempre estará con los vecinos y apoyará todos los proyectos que beneficien al municipio, porque los vecinos no son culpables ni tienen que pagar las consecuencias de la falta de gestión del equipo de Gobierno socialista".