El PP de Granada denuncia "falta de lealtad" de los dirigentes del PSOE en la Diputación provincial

El Grupo Popular en Diputación de Granada ha denunciado este miércoles en la localidad de Alquife que la institución provincial bloquee las reformas necesarias en localidades que no son gobernadas por el PSOE, cosa que consideran “del todo inapropiado”.

Lo han hecho en una visita al municipio, dónde junto a su alcalde, Benito Ruiz, han podido comprobar las pésimas condiciones en las que se encuentra la carretera que cruza el municipio y que es de titularidad provincial.

Eduardo Martos ha criticado el "fanatismo" de los dirigentes socialista en Diputación que gobiernan solo para los pueblos que defienden sus siglas sin pensar en el bienestar de “todos los vecinos de la provincia sin excepción”, como se espera de la institución que administran.

Martos ha explicado que la GR- 5104 transcurre desde Guadix a la Calahorra, atravesando los municipios de Jérez del Marquesado, Lanteira, Alquife y La Calahorra, señalando que “el tramo de Jérez del Marquesado está totalmente asfaltado y arreglado, pues gobierna el PSOE; sin embargo, el tramo que transcurre por la Calahorra y Alquife se encuentra en un estado de abandono llamativo”.

El diputado ha indicado que la carretera de Alquife es una más de una larga lista de actuaciones que no se ejecutan porque, según han asegurado, las siglas no acompañan.“Como si los vecinos tuviesen la culpa de vivir en uno u otro municipio”, pues desde la Diputación se les castiga o se les premia con mejores infraestructuras según el lugar donde vivan, privando a muchos granadinos de poder disfrutar de una mejora en las infraestructuras de sus lugares de residencia tan solo porque no han nacido en un municipio con un alcalde socialista.

“Así no se lucha contra la despoblación. El dinero hay que invertirlo donde haga falta, no solo en los municipios de signo socialista, eso es retroceso y no avance. Por eso desde el Partido Popular cuando gobernemos en La Diputación Del Cambio se podrá ver la transformación. Será una Diputación que velará por los intereses de todos los habitantes de la provincia sin tener en cuenta los colores. Porque ya es hora de hacer bien las cosas”, ha asegurado.

Por su parte, la portavoz en Diputación, Carmen Lidia Reyes, ha apuntado que desde el Ayuntamiento de Alquife llevan años reivindicando la mejora de la carretera para que los vecinos puedan disfrutar de unas infraestructuras adecuadas, pero desde la Diputación se hace “oídos sordos” pues es la “tónica general” no mejorar las infraestructuras si el municipio es de un signo diferente al partido del señor Entrena.