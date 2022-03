El PP exige al PSOE disculpas por intentar manchar la imagen del alcalde de Alhendín a partir de una denuncia anónima

El secretario general del Partido Popular, Jorge Saavedra, ha exigido esta mañana a la dirección provincial del PSOE “que se dé la misma prisa que tuvo para intentar manchar la imagen y el honor del presidente provincial del Partido Popular a partir de una denuncia anónima contra el Ayuntamiento de Alhendín sin consistencia argumental, en salir públicamente a pedir disculpas” después de que la Fiscalía haya avalado la transparente gestión del Consistorio.

Saavedra recuerda que nunca hubo investigación alguna contra el alcalde “pese a los intereses de algunas formaciones políticas de aventurarse y señalar directamente al presidente del Partido Popular de Granada exponiéndolo a un juicio público y mediático a sabiendas de que la denuncia partía de una inconsistencia argumental propia de otros intereses de los que han sido cómplices dándole validez. Hoy la Fiscalía ha puesto los puntos sobre las íes tumbando esta denuncia”.

El dirigente popular pide altura de miras y responsabilidad al PSOE “y a todos aquellos que han querido sumarse a un carro sin ruedas. Todo partió de un anónimo sin fundamento con una intencionalidad turbia que ahora aclara sin paliativos la propia Fiscalía. Añade que la ciudadanía está cansada de la judicialización que se ha hecho, y que algunos siguen instigando, de la vida política.

Centrarse en las familias que están en al calle

“La dirección provincial socialista debería dejarse de anónimos y centrarse en las miles de familias que estos días están en la calle. Estar al lado de los transportistas, de los agricultores y de los ganaderos. Estamos ante un socialismo ciego ante los problemas reales y un socialismo granadino que ha vuelto a coger lo peor de otros tiempos censurando, amordazando e intentando silenciar a estos colectivos utilizando las instituciones públicas como el ayuntamiento de Granada para, vía decreto, impedir que hagan uso legítimo de su derecho de huelga en la capital buscando fórmulas que permitieran conciliar ese derecho con el del resto de la ciudadanía. Pero lo fácil era tirar de decreto y ordenar a la Policía Local que impidan su acceso a la ciudad”, ha dicho Saavedra.

El secretario, por último, ha mostrado su respaldo a todos los sectores productivos de “una España real que no quiere atender el PSOE, que no llega a final de mes y que tan solo pide ser escuchada” y lamenta que sea el alcalde de Granada el único que no está con los transportistas boicoteando sus derechos. “Al final el Gobierno de Sánchez, y alcaldes como el de Granada, siguen anclados en una parálisis sin asumir medida alguna y pensando tan solo en recaudar mientras hay miles de familias que no pueden llegar a final de mes”.