El PSOE critica el "carácter mediático e ideológico" de las delegaciones del nuevo gobierno de la Diputación

La portavoz del grupo socialista en la Diputación de Granada, Fátima Gómez, ha criticado el "marcado carácter mediático e ideológico" de las delegaciones del nuevo gobierno de la institución provincial, del PP, y ha censurado que "Igualdad quede relegada a segunda categoría, desaparezcan áreas en las que tiene competencias como Memoria Histórica y Democrática o Bienestar Animal y figuren otras en las que no, como es el caso de Educación".

"Tenemos nuestras reservas respecto a la división de las distintas áreas, algunas cuentan con unos nombres muy mediáticos, como puede ser Proyectos Estratégicos, Fondos europeos, Agua o Despoblación, que ahora hay que llenar de contenido. Pretenden destacar estas cuestiones, pero al mismo tiempo no se sabe a qué se refieren con Proyectos Estratégicos, ante los que estamos expectantes por saber cuáles son para la derecha esos proyectos", ha señalado.

Al término del primer pleno ordinario del mandato, Gómez ha criticado que el PP "nuevamente esconde el área de Igualdad, que deja de tener importancia al incluirla dentro de Bienestar Social y Familia". "Nos decepciona que esta área no tenga la importancia que ha tenido en otros momentos. La derecha vuelve a tratar a las mujeres como un colectivo cuando no lo somos, por lo que estaremos muy vigilantes al seguimiento de las políticas relacionadas con las mujeres, que somos más de la mitad de la población y no vamos a permitir que nos traten como un colectivo", ha dicho.

Del área de Cultura y Memoria Histórica y Democrática desaparece la parte de Memoria, algo que según afirma no sorprende a los socialistas porque para el PP "no es importante", al tiempo que ha lamentado que a Cultura añadan Educación, cuando la Diputación "carece de competencias en este ámbito", por lo que estarán "muy atentos a ver qué contenido le dan".

Además, se cae Bienestar Animal cuando uno de los objetivos de la institución provincial es "socorrer a los ayuntamientos que lo precisen ante colonias de perros o gatos, entre otros ejemplos. Una parcela importante a la hora de abordar el mundo animal, sobre la que existe también una ley a nivel estatal", ha agregado.

Gómez también ha reparado en detalles como que el nuevo gobierno provincial del PP "desligue la palabra desarrollo del apellido sostenible" y ha mostrado su sorpresa por la creación del área de Atención al alcalde. "Entendíamos que los alcaldes y alcaldesas siempre son recibidos por el presidente o en su defecto por el diputado del área que necesitan. Muy posiblemente tengamos que darle un libro de instrucciones a los regidores para cuando vayan a la Diputación", ha agregado.

En otro orden de cosas, Gómez ha afeado al presidente de la Diputación, Francisco Rodríguez, y a su equipo de gobierno que hayan permitido que la moción que ha llegado al primer pleno ordinario haya sido, "a propuesta de la ultraderecha", la retirada de la placa de inauguración de la sede de la institución provincial en 2006 por parte de quien fuera presidente de la Junta de Andalucía, Manuel Chaves.

"No entendemos la tibieza y falta de rotundidad del señor Rodríguez que podía haber evitado que esta moción llegara a este pleno y que en el mismo se hubiesen debatido asuntos verdaderamente importantes para los granadinos. La retirada de la placa no se va a producir, iniciativa a la que se ha opuesto el grupo socialista y ante la que paradójicamente la derecha se ha abstenido", ha concluido.