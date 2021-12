El Partido Popular denuncia la "injusticia" del Gobierno de España al olvidar infraestrucutras necesarias en la Costa

El secretario general del Partido Popular de Granada, Jorge Saavedra, ha denunciado la injusticia que "comete el Gobierno de España olvidándose de infraestructuras imprescindibles para el desarrollo de la Costa Tropical y para el desarrollo de la provincia".

Saavedra ha señalado que la formación popular ha presentado diversas enmiendas en los Presupuestos Generales del Estado para que las infraestructuras demandadas, "los espigones, las canalizaciones y la conexión ferroviaria se puedan construir y desarrollar en la provincia de Granada".

Unas enmiendas que, según el popular, solo han recibido "el no por respuesta del Partido Socialista y el no por respuesta del Gobierno de Sánchez", cuando lo que "queremos simplemente que nos den lo que nos corresponde, que Granada tiene que desarrollarse y solo sucederá si recibe la financiación en los Presupuestos Generales del Estado".

Por otra parte, Saavedra ha agradecido la presencia del delegado del Gobierno de la Junta de Andalucía, Pablo García, a la manifestación que "sí está mirando a Granada e invirtiendo porque se desarrollen más infraestructuras que nunca vemos como el Plan Alhambra, en el que se invierte dinero".

Por su parte, la alcaldesa de Motril y presidenta del Partido Popular en la localidad, Luisa García Chamorro, ha señalado que "es fundamental" la presencia de todos los representantes políticos en la manifestación ya que ha quedado demostrado que "cuando la Costa ha ido unida, ha ganado".

García Chamorro ha indicado que "no podemos ser la generación que mire a los ojos de los jóvenes motrileños para decirles que no hicimos nada para darles la oportunidad de quedarse a vivir y trabajar en su tierra", además de insistir que no se puede dejar pasar el tren de los Fondos Next Generation para "impulsar una actuación sin precedentes, pero fundamental, para las próximas décadas".

La presidenta de los populares motrileños ha asegurado que luchar por las canalizaciones de la Presa de Rules, la conexión ferroviaria con el Puerto de Motril y la defensa de la línea litoral de la Costa Tropical "son tres premisas sobre las que se asienta cualquier posibilidad de expansión futura de la economía de la costa granadina, por lo que siempre apoyaremos incondicionalmente, desde los poderes públicos, la movilización de la población civil, tal y como ha hecho hoy la Plataforma por las Infraestructuras".

El delegado del Gobierno de la Junta, Pablo García, ha indicado que las reivindicaciones de los ciudadanos de la Costa Tropical son unas reivindicaciones "justas" y que "no pueden estar sin infraestructuras, sin conexiones ferroviarias, no podemos ser siempre los últimos en todo", por lo que es el momento "de estar cerca de los ciudadanos y apoyar estas reivindicaciones" y pedir que "el Gobierno de Pedro Sánchez se implique con nuestra provincia porque Granada lo necesita y la Costa Tropical lo necesita".