Siguen las lluvias en la provincia de Granada para empezar la semana

La semana empieza como acabo la pasada: con los cielos cubiertos y lluvias ocasionales a lo largo y ancho de la provincia de Granada. Concretamente, la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) prevé para este lunes muchas nubes y chubascos, que pueden ser tormentas, incluso de granizo, en algunos puntos de el territorio granadino, con más probabilidad en la Costa Tropical.

Aunque las mínimas se mantienen estables baja la ligera bajada de la semana pasada, en esta ocasión serán las temperaturas máximas las que noten la ley de la gravedad, con un descenso apreciable.

Cielos nubosos o cubiertos, con chubascos que pueden ir ocasionalmente acompañados de tormentas y granizo, más probables en el litoral donde pueden ser fuertes y persistentes. Temperaturas mínimas sin cambios y máximas en descenso.

En Granada capital, el mercurio no bajará de los 8 grados, mientras que en la zona alta del termómetro no superará los 20. Parecida oscilación se prevé para la zona del Poniente, con temperaturas en Loja entre los 10 y los 19 grados. Más fresco hará en el Altiplano. Así, en Baza se llegará a las 6 grados en los momentos más fríos del día mientras que la máxima no pasará de los 15 grados. En la capital de la Costa Tropical, como es habitual el tiempo será más templado, con apenas seis grados de variación a lo largo del día: el mercurio oscilará entre los 16 y los 22 grados.

Por último, la AEMET augura vientos variables en el interior, y de componente oeste en el litoral.