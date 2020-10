Telefónica dará cobertura 5G al 60% de la población de Granada

Telefónica ha encendido el 5G en Granada, de modo que un total de 14 municipios contarán con cobertura 5G a final de año, lo que posibilitará dar cobertura a cerca del 60% de la población.

En este despliegue se incluyen municipios de muy distinto tamaño, tanto los más densamente poblados, como algunas poblaciones con algo menos de 5.000 habitantes, además de Granada capital.

Antes de que acabe el año contarán con cobertura de 5G Granada, Albuñol, Almuñécar, Baza, Guadix, Gualchos, Huéscar, Íllora, Loja, Maracena, Motril, Ogíjares, Pulianas y Salobreña.

De este modo, Granada puede disfrutar ya de las ventajas de esta nueva generación de telefonía móvil que permite una conectividad ultrarrápida, muy baja latencia y capacidad para conectar a millones de dispositivos.

Sobre la infraestructura de despliegue empleada en Granada, Telefónica está trabajando con las últimas generaciones de radio que permiten el doble uso 4G y 5G con el objetivo de llevar el 5G desde el primer momento al máximo de población.

En esta primera fase se lanza la red 5G con arquitectura NSA (Non Stand Alone) para desplegar la red 5G SA (Stand Alone) cuando la tecnología esté plenamente disponible después de la estandarización.

Asimismo, Telefónica apalanca la red móvil 5G en Granada en su red de fibra de alta calidad con la mayor cobertura del país, de modo que el 5G complementa a la fibra para tener la mejor navegación en movilidad.