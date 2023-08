El Valle de Lecrín se manifiesta en contra del proyecto de una nueva embotelladora que extraerá 250.000 litros de agua al día

Varios centenares de personas se han manifestado por las calles de Dúrcal para mostrar su descontento e instar a la Junta de Andalucía que paralice una nueva embotelladora de agua proyectada en el Valle de Lecrín. Al grito de "El agua no se vende, el agua se defiende", "El Valle no se vende, el Valle se defiende" o "Dúrcal, despierta, que el agua no se venda", vecinos de distintos puntos de la comarca del Valle han recorrido las principales calles de la localidad para luchar contra lo que consideran "un atentado medioambiental" que "puede comprometer la sostenibilidad de nuestro Valle" y que, de seguir adelante, extraerá más de 250.000 litros de agua por día.

Pero no es el único proyecto que preocupa a los vecinos. Protestan por la nueva planta embotelladora planteada en Cijancos, que se sumaría a la ya existente en Dúrcal, los nuevos parques eólicos -en Padul, en la zona quemada por el incendio forestal de Los Guájares-, plantas fotovoltaicas, torres eléctricas de alta tensión, macrogranjas, y extracciones de áridos.

"Estamos preocupados por todo lo que está sucediendo con estos proyectos que pueden comprometer la sostenibilidad de nuestro Valle. Dejarse llevar por proyectos que son pura especulación de nuestro patrimonio por riqueza, es un error", explica la portavoz de la Plataforma Pro-Defensa del Agua del Valle de Lecrín, Rosa María Fernández. Por ello, piden a las administraciones locales que escuchen sus reivindicaciones para que "amplíen su visión a medio y largo plazo". En este sentido, incide en la necesidad de "dar un paso hacia una verdadera política que no se guie exclusivamente por intereses particulares o económicos. Es hora de hacer un cambio y dotar al Valle de Lecrín de un plan coherente, con los problemas que nos acechan".

Fernández señala que tanto los ayuntamientos de la zona como la Mancomunidad de Municipios deben posicionarse y dar una respuesta a las demandas realizadas por la ciudadanía. "Las entidades locales tienen la obligación de ejercer las acciones necesarias para la defensa de sus bienes y derechos, nuestra comarca está en un espacio natural de gran valor ecológico, de hecho gran parte está declarada como Parque Natural, gracias a esto en los últimos tiempos se ha incrementado un tipo de turismo vinculado a la ecología y el medio ambiente, los turistas se sienten atraídos por las rutas y senderos que recorren espacios vinculados al agua". Además, prosigue la portavoz de la Plataforma, la riqueza de la comarca está vinculada al agua, e incide que prueba de ello es la extensa red de manantiales, fuentes y acequias que se mantienen gracias al cuidado de agricultores, regantes y cooperativas agrícolas, sin embargo, "las plantas embotelladoras son exclusivamente un negocio, su finalidad es el enriquecimiento a costa de la extracción y venta de un bien escaso, sin tener en cuenta las consecuencias que dejan en el territorio".

Al hilo, expone que es inconcebible que en un momento en el que la falta de agua es la gran preocupación de muchas personas, se proyecte una embotelladora como la de Cijancos, que "supone una extracción de más de 250.000 litros diarios, mientras que un ciudadano medio consume alrededor de 150 litros diarios", y asegura que la planta que ya hay en funcionamiento en Dúrcal, "con una concesión de 10 litros por segundo ya extrae una cantidad bastante superior a los 250.000 litros al día", lo que califica como "escándalo".

Por su parte, la alcaldesa de Padul, Celia Villena, asegura que el Consistorio ha interpuesto un recurso de alzada para "intentar paralizar" la nueva embotelladora que se instalaría en el municipio de Villamena. "Estamos en contra de la implantación de la embotelladora, no podemos olvidar la situación que vivimos de sequía y que el agua es de todos. Estamos en contra de la privatización del agua en nuestra zona, y pensamos que afectará al Humedal de Padul".

Villena indica que el recurso de alzada lo han hecho directamente desde el municipio, aunque les consta que hay varios municipios que están en contra de la iniciativa, y adelanta que una vez que empiece a funcionar la Mancomunidad de Municipios quieren empezar a trabajar en el asunto como "una causa común". Por el momento, cuenta, permanecen a la espera de una respuesta al recurso presentado, y no descartan tomar nuevas medidas para "impedir que se implante la embotelladora".

La vicepresidenta de la Mancomunidad, Esther Molina, adelanta que desde el ente mancomunado harán una moción para que "todos los municipios del Valle de Lecrín se postulen en contra del proyecto, no vamos a permitir que este asunto caiga en el olvido".

En la misma línea, la alcaldesa de Nigüelas, Olga Gómez, lamenta que el agua sea "objeto de expolio a cambio de cuatro euros, mientras las grandes empresas se hacen ricas a nuestra costa". Además, reivindica la necesidad de "luchar por lo que nos pertenece, hoy es Cijancos, pero mañana puede ser cualquiera de nuestros pueblos".

"Más claro, el agua", grita en un momento una de las manifestantes mientras los concentrados estallan en aplausos. Varios niños de entre 8 y 12 años aprovechan para beber agua de una de las fuentes que hay en la plaza del Ayuntamiento de Dúrcal. El calor aprieta, y multitud de personas se acercan a uno de los bienes más preciado del Valle, el motivo por el que se están movilizando, el agua. "Es fuente de vida, el agua es del pueblo, es de todos, y nos quieren llevar a la ruina", lamenta otra persona.

José Manuel Enríquez, vecino de Cónchar, cuenta que se enteraron en el municipio por la propia Plataforma de que iban a instalar en el pueblo una planta embotelladora, "como le pasa a la mayoría de la gente, al principio no sabíamos muy bien lo que eso suponía, realmente no te lo planteas. Tenemos el referente de Lanjarón, y piensas pues no está tan mal porque hay una botella que lleva el nombre del pueblo y quieras que no todo se relaciona, el problema es que no ves lo que hay detrás. Es como una enfermedad, que no ves realmente todo lo que conlleva mientras les pase a otros, pueden sacar cada día el equivalente a una piscina olímpica de agua de un acuífero en una zona de sequía. No podemos olvidar que en los tres últimos años el verano meteorológico, que va de marzo a noviembre aproximadamente, no cae ni una sola gota de agua, pero es que este último invierno las precipitaciones no han llegado los 200 litros por metro cuadrado. Es como si a una hucha le sacas el doble de lo que le metes, te quedas sin nada, si seguimos sacándole al acuífero una gran cantidad de agua y no se recupera porque no llueve, en dos o tres años nos convertiremos en vez de una zona de sequía en una de desierto".

La diputada de Por Andalucía y secretaria de Acción Institucional de Podemos Andalucía, Alejandra Durán, defiende el patrimonio natural frente a los intereses económicos y asegura que desde la formación y desde la Mancomunidad se intenta realizar "un blindaje social" que "proteja el Valle de Lecrín de macroproyectos" y su formación no permitirá que el Valle de Lecrín, sea el objetivo de quienes pretenden "expoliar nuestros recursos naturales al estilo Doñana".

Desde la Plataforma exponen que la planta de embotellado de agua mineral pretende ubicarse en el pago de Cijancos, término municipal de Villamena, muy cerca del humedal y turberas de Padul, cuyas 327 hectáreasforman parte del Parque Natural de Sierra Nevada. Se encuentra en la Lista de Humedales de Importancia Internacional desde 2006, siendo parte del Convenio Ramsar, y está catalogado como Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA), por lo que pertenece a la red europea de espacios naturales Red Natura 2000. El espacio protegido alberga la mayor extensión de carrizal de Andalucía después del Parque Nacional de Doñana y el mayor humedad natural de la provincia de Granada. La concesión de extracción de agua, afecta a los términos municipales de Villamena, Padul y Albuñuelas, pero "pone en grave riesgo a todo el Valle de Lecrín". Se trata de un entorno donde abundan numerosos manantiales, nacimientos y acequias de riego que son la base del desarrollo de la comarca.