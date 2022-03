Las aguas de las canalizaciones de Béznar y Rules llegarán a la zona de Río Verde y Almuñécar en algo más de cuatro años

Poco a poco las canalizaciones de la presa de Rules avanzan. Si hace justo un año se iniciaba la redacción del proyecto del desglosado número 9 (de los once que tiene) el sistema de conducciones de los embalses de Béznar y Rules, hoy echa de forma oficial a caminar el número 3, con lo cual los proyectos constructivos de la fase 1 ya están siendo elaborados. El Consejo de Administración de la sociedad mercantil estatal Aguas de las Cuencas de España (Acuaes), dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, ha autorizado la adjudicación por 589.506 euros del contrato de los servicios de asistencia técnica para la redacción de este proyecto en particular. Esto implicará llevar el agua para una parte de los regadíos en el entorno de Río Verde, Jete, Almuñécar o Molvízar, en entre otros.

La oferta adjudicataria ha sido la perteneciente la UTE (unión temporal de empresas) compuesta por las empresas Navier Ingeniería SA, Vsing Innova 2016 SL, y Subterra Ingeniería SL, que tendrán un plazo de 12 meses para elaborar el proyecto de este tramo. Hasta ocho compañías presentaron oferta, según ha informado el Gobierno. Se culmina así un proceso iniciado en el mes de julio cuando la Comisión Mixta del Congreso aprobó el inicio de los trámites y su gestión a Acuaes.

Las obras proyectadas tienen por objetivo dar servicio a alrededor de 2.500 hectáreas de cultivo agrícola, el 25% del total de la Comunidad de Regantes del Bajo Guadalfeo, permitiendo a su vez diversas interconexiones con las conducciones de la cota 200, margen derecha, desarrolladas en el desglosado 9, el cual ya lleva un año redactándose y que está previsto que esté finalizado en julio. Las obras, cuando empiecen a ejecutarse, tendrán una duración de 36 meses.

Las obras del desglosado 3 consistirán en la ejecución de una conducción principal, a cota 400, de 9,277 kilómetros de longitud y diámetro variable entre 1,400 y 1 metro, y dos ramales de la red secundaria, de 5,8 y 5,3 kilómetros de longitud y un ancho de 700 a 300 milímetros, y una serie de ramales de conexión con una longitud total de 4,5 kilómetros.

Las obras se completan con la ejecución de la denominada Interconexión de Palmares, que incluyen la impulsión de 2,17 kilómetros, desde la arqueta de rotura de carga ubicada en las proximidades de la ETAP (Estación de Tratamiento y Potabilización) de Palmares, que figura al final del desglosado número 9, a una balsa de igual nombre de 30.000 metros cúbicos de capacidad. En concreto, esa conexión usará el agua de la presa de Béznar.

La programación de las obras de las canalizaciones del sistema Béznar-Rules son muy complejas ya que abarcan todo el territorio de la Costa Tropical. El proyecto es de tal envergadura que se ha dividido en once desglosados y seis fases de construcción, siendo la primera de ellas la que implica a los proyectos 9 y 3 ahora en redacción.

Además, se han priorizado aquellas áreas donde actualmente existe una infradotación del recurso superficial de agua, y a su vez se tiene en cuenta la prioridad de ir sirviendo el recurso a la mayor superficie posible. Así, en esta fase se pone por delante llegar a la zona de las comunidades de regantes situadas en la cota 400 con agua procedente del pantano de Béznar, ya que actualmente riegan con agua subterránea.

No obstante, el proyecto de esta fase no se puede abarcar la totalidad de la cota en una única fase ya que la demanda no podrá ser atendida al encontrarse limitada la capacidad de la actual tubería gestionada por la Mancomunidad de Municipios de la Costa Tropical y el Canal de Ízbor. Por ello se analizó hidráulicamente cuánta superficie se puede poner en riego con recurso procedente de Béznar sin realizar previamente la rehabilitación del Canal de Ízbor (desglosado 1) ni la construcción de una nueva tubería paralela a la existente (desglosado 2). Así, se ejecuta 9.277 km de conducción principal más los ramales secundarios quecuelgan de ella, explica el proyecto.

Una vez puesta en marcha la fase uno quedarán el resto. La segunda conlleva los desglosados 4 y 10, los cuales llegarán a la Comunidad de Regantes Motril-Carchuna ya desde la presa de Rules; mientras que la fase 3 desarrollará los proyectos 1 y 2 que implicará la construcción de una nueva gran tubería que llegue al confín oeste de la provincia. La cuarta fase serán los desglosados 5 y 6 con las que el agua llegará a la zona de la Contraviesa, que se ampliará en la quinta fase con los desglosados 7 y 8. Quedará la última que implicará un estudio de las aguas subterráneas y su gestión.