Condenado a 10 años y medio de cárcel por matar a puñaladas a un compatriota en Campotéjar

La Audiencia de Granada ha condenado a diez años y medio de cárcel al joven rumano que un jurado popular declaró culpable del homicidio a puñaladas de un compatriota que había acudido a recoger a otro a una casa de Campótejar, tras una discusión por temas de apuestas.

Esta sentencia, de la que han informado fuentes judiciales, se produce después de que la Fiscalía rebajara el pasado 27 de noviembre en sus conclusiones definitivas de doce años y medio a diez y medio la pena de prisión solicitada para el procesado, Neculai M., de 31 años, una petición a la que se adhirió su defensa.

Durante la primera sesión de la vista oral, el procesado se confesó autor del crimen, dijo que estaba “arrepentido” de lo ocurrido y pidió perdón a la familia de la víctima.

“Espero que me perdonen, voy a la cárcel a cumplir la pena pero no soy ningún asesino”, sentenció. Asimismo, el acusado admitió que mató a su compatriota con un cuchillo de cocina, aunque apostilló que estaba “borracho”, que no es ningún “loco” y que las cosas no son exactamente “como se cuentan”.

Según recoge el escrito de acusación de la Fiscalía, los hechos se desencadenaron en la noche del pasado 29 de noviembre de 2017, cuando el acusado, de nacionalidad rumana y trabajador como temporero en la campaña de la aceituna, compartía juegos de apuestas en el domicilio de otros compatriotas en la calle Málaga de la localidad de Campotéjar.

Sobre las 23:00 horas, se inició una discusión con uno de los jugadores, como consecuencia de los desacuerdos existentes en el dinero adeudado entre ellos. Esta situación lo condujo a coger de la cocina un cuchillo de 20 centímetro de hoja y, al salir al pasillo, se encontró a otro joven que había acudido a la vivienda a recoger a uno de los participantes del juego y que nada tenía que ver con la discusión precedente.

La acusación pública señala que le asestó un total de cinco cuchilladas que acabaron por causarle la muerte. El fallecido, de 28 años, residía en España y no consta que estuviera casado ni tuviera hijos a su cargo u otros familiares.