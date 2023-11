Más de 24.000 desempleados sin estudios podrán acreditar sus competencias en Granada

Más de 24.000 desempleados de la provincia que no cuentan con estudios secundarios tienen una nueva oportunidad el próximo 10 de febrero para acreditar sus competencias clave, un paso previo necesario para poder acceder a acciones formativas conducentes certificados de profesionalidad de niveles 2 y 3, en las que es obligatorio estar en posesión de un título de ESO o de Bachillerato. Así lo ha anunciado el delegado territorial de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo de la Junta en Granada, José Javier Martín, quien ha informado de la convocatoria de dichas pruebas, cuyo plazo de solicitud está abierto hasta el próximo lunes 4 de diciembre.

Según ha explicado el delegado, "en el desarrollo de los programas de Formación Profesional para el Empleo nos encontramos con que hay personas que están interesadas en cursarlos, si bien su nivel académico les impide acceder a esas especialidades porque no cuentan con los estudios mínimos requeridos". Martín ha explicado que los certificados de profesionalidad son el instrumento de acreditación oficial (en el ámbito de la Administración Laboral) de las cualificaciones profesionales reconocidas oficialmente por el Estado, y se puede acceder a ellos a través de procesos formativos o de reconocimiento de la experiencia laboral y de vías no formales de formación. Además, tienen correspondencia con los títulos de Formación Profesional del sistema educativo reglado.

Para acceder a dichos certificados, se exige estar en posesión de una determinada titulación o acreditación para acceder a los módulos formativos de los niveles 2 y 3. No obstante, las personas que no poseen esta titulación o su acreditación, pueden acceder a la formación si poseen las competencias clave necesarias. "En el caso de Granada, nos encontramos con que hay más de 24.000 demandantes de empleo que no cuentan con la ESO, y de ellos sólo 7.600 han completado los estudios primarios, unas circunstancias que les impiden mejorar su formación, reciclarse o acceder a otras cualificaciones más demandadas en el mercado laboral actual". Por ello, la Consejería de Empleo ha publicado una nueva convocatoria para la acreditación de competencias clave, unas pruebas que se celebrarán el 10 de febrero de 2024 en tres centros educativos de la provincia: en el IES Hermenegildo Lanz, el IES Zaidín Vergeles y el IES La Zafra.