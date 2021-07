"Llegar a Atarfe es uno de los momentos más importantes de mi carrera"

Con veintiuna primaveras a sus espaldas, Jorge Martínez tiene en sus andares el poso de un torero antiguo. Serio pero afable, parece sentir sobre sus hombros el peso de la responsabilidad. Llega a Atarfe para cumplir con los compromisos que se marcan antes de la gran final del Circuito de Novilladas de Andalucía el próximo 11 de julio, cuando tenga lugar la reinauguración de la plaza de toros de la localidad.

Manteniendo el semblante pero mostrándose cercano ante los aficionados, Martínez despacha con el alcalde atarfeño en el salón de plenos. Un momento honorable que dentro del protocolo permite la conversación distendida, todo ello como preludio para echarse el capote en la mano y, en la plaza de toros, al abrigo de Medina Elvira, dar verónicas al aire soñando con los rugidos del coliseo el próximo domingo.

- Siendo uno de los dos afortunados en pisar el albero de Atarfe vestido de luces por primera vez en seis años, ¿qué supone verte anunciado en los carteles de la gran final?

- Haber llegado hasta Atarfe dentro del Circuito de Novilladas es uno de los momentos más importantes para mí y para mi carrera en este momento. Me siento orgulloso de haberme ganado un puesto en la final y más con el nivel que ha habido. Es una oportunidad inmejorable que no pienso desaprovechar.

- A por todas.

La final hay que ganarla, sí o sí.

- Te has impuesto junto con Manuel Perera, tu compañero en este mano a mano, a una veintena de novilleros. ¿Cómo ha sido ese camino?

Es un camino complicado porque cada tarde es como una final donde tienes que entregarte al máximo. Con esa mentalidad he estado a lo largo de todo el circuito, desde que empezamos con el bolsín en Badajoz y hasta la final a tres del otro día en Antequera.

- ¿Qué te juegas como torero en esta final, en Atarfe?

- Dada la situación que vivimos, y con el problema añadido de la Covid-19, que existan iniciativas como esta de la Junta de Andalucía y la Fundación del Toro de Lidia es la oportunidad para darnos a conocer ante todo el mundo. Esta cita puede suponer mucho en mi carrera y en la de mis compañeros. Que cuando arranquen las ferias de novilladas vean que hay novilleros preparados, con nivel, que puede dar mucho juego a la afición.

- Además, tu presencia en este cartel te servirá de algún modo para reencontrarte con la afición de Granada.

- La verdad es que sí. He toreado varias veces dentro de la provincia. Toree en las novilladas de promoción de la Fundación José Tomás en 2019 en la Plaza de toros de Granada y además he toreado en varias ferias como la de Gor, Jérez del Marquesado, Lanteira o Alcudia de Guadix.

- De hecho, casi tres años después, vuelve a darse en Atarfe el cartel que pudo ser y no fue en la final de la Almendra de la Plata de Gor.

Ciertamente sí. Nos clasificamos para la final Manuel Perera y yo pero tenía también otro compromiso, dentro de las novilladas que impulsaba la Diputación de Málaga, y finalmente no pudo darse ese cartel. Ahora es momento de reencontrarse con la afición de Granada, con la que me he sentido cómodo siempre, por la manera en la que apoyan siempre a los toreros.