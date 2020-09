Gato serval o gato montés mutado, hipótesis en Ventas de Huelma sobre la pantera de Granada

Un gato serval "mutado". Es la hipótesis que baraja el Ayuntamiento de Huelma sobre la pantera de Granada que hace días que tiene en vilo a este municipio granadino y a los pueblos colindantes y que ha convertido el debate en un asunto nacional. Por ahora, la última novedad es la Guardia Civil ha traído un educador de animales de Valencia.

Llevan hablando con él unos días, por lo que se conoce el terreno; le han estado mandando fotos del animal y de la zona; y le han puesto en contacto con las personas que han visto al felino. "Está trabajando codo con codo con el Seprona", asegura el alcalde del municipio.

Por lo pronto, se sabe que es un felino de grandes dimensiones negro, pero "puede que sea un gato serval o un gato montés que ha mutado. De ahí el color negro", apuntan y recuerdan la situación ocurrida hace un tiempo en una sierra de la provincia de Almería.

Por otro lado, respecto al cambio de tiempo que ha habido estos días con respecto a principios de la búsqueda, el alcalde asegura que no sabe si va a favorecer a la búsqueda que esté lloviendo. "Espero que no se alargue muchos más días, ojalá se confirme que es un gato y no una pantera y pueda acabar ya", apunta.

En cuanto a las críticas que están recibiendo en redes socailes por la manera de capturarlo, apunta que "jamás se ha barajado la opción de sacrificar al animal o abatirlo".

Asimismo, relata que cuando den con el animal, "habrá que buscar quién es el propietario para que acarree con las consecuencias" y añade que "en caso de que el propietario sea desconocido, será el Seprona quien decida qué hacer con el animal".