Un homenaje para proteger y recordar la memoria de Federico García Lorca

Han pasado 86 años, pero el recuerdo sigue muy vivo. Una ligera brisa mecía las copas de los árboles del Parque Federico García Lorca, en Alfacar, parque erigido en honor al poeta granadino más universal, y la noche caía mientras se celebraba el sentido homenaje al de Fuente Vaqueros y a las víctimas de la Guerra Civil.

Medio millar de personas se reunieron en el paraje donde fue fusilado el granadino, aun si saber el punto exacto de su fallecimiento, para volver a rendirle un sentido homenaje en la víspera de su asesinato. Numerosos vecinos del municipio y de los pueblos cercanos llenaron por completo el paraje del parque, además de autoridades y representantes municipales de toda la provincia.

La conmemoración se inició al caer la tarde, y tal y como manda la tradición, se realizó la ofrenda floral en el monolito al lado del olivo de recinto, en el que es el 86 aniversario del asesinato del poeta a manos del bando sublevado.

Ramos de flores y claveles se depositaron sobre el monolito, que recuerda "a la memoria de Federico García Lorca y de todas las víctimas de la Guerra Civil". Poco a poco fueron pasando personas de todas las edades para dejar en el lugar el arreglo floral que recuerda a todos ellos.

La Diputación de Granada ha vuelto a homenajear esta noche en Alfacar a todas las víctimas de la Guerra Civil Española y al poeta granadino más grande. Tras dos años de pandemia, este homenaje ha podido celebrarse con normalidad y en el formato habitual, que incluye entrada libre para el público. El parque que lleva el nombre del poeta ha acogido el acto que ha concluido con el espectáculo flamenco de Marina Heredia, 'Lorca y la pasión'.

Al acto ha asistido el presidente de la Diputación de Granada, José Entrena, junto a la vicepresidenta primera y diputada de Cultura y Memoria Histórica y Democrática, Fátima Gómez, autoridades y representantes municipales de toda la provincia, miembros de asociaciones de memoria y vecinos de toda Granada.

El acto ha seguido un guión muy similar al de las últimas ediciones previas a la pandemia. Tras la ofrenda floral, en la plaza del Parque Lorca han tenido lugar las intervenciones del presidente, de la alcaldesa de Alfacar, y, en nombre de las víctimas, de María José Sánchez Suárez, sobrina nieta de Rosario Fregenal Píñar, que fue fusilada el 1 de noviembre de 1936 en Víznar.

Entrena ha comenzado su intervención recordando a las víctimas y a sus familiares, que trabajan junto a las asociaciones memorialistas, "en la búsqueda de verdad, dignidad y justicia".

Para el presidente, sigue siendo "muy importante" recordar, al menos una vez al año, "que Federico fue asesinado, decir una vez más que no desapareció durante la guerra, sino que lo mataron junto a otros muchos en todo el país, por pensar como pensaba y por ser como era".

Entrena ha insistido en que, "pese a la ola de negacionismo histórico, hay mucha gente protegiendo la memoria de Lorca y del resto de víctimas de la represión frente a los que han intentado distorsionar la historia", y ha recordado que "miles de personas murieron asesinadas y muchos de ellos continúan en fosas comunes, excavadas en cunetas".

"Este acto no tiene que ver con la política, sino con la humanidad y la compasión", ha apuntado el presidente de la Diputación, que ha subrayado que, en su opinión, "no podremos construir una sociedad sana y democrática si no asumimos nuestro pasado por muy doloroso que pueda resultar".

El homenaje ha venido marcado, como suele ser habitual, por el debate recurrente de la búsqueda de los restos de Lorca, aunque no con tanta fuerza como en años anteriores. La Asociación Granadina Verdad, Justicia y Reparación, con el apoyo de los colectivos memorialistas de Granada, presentaba a primera hora de este miércoles el 'Último Paseo 2022', una marcha popular desde La Colonia de Víznar a Fuente Grande, en Alfacar, en homenaje al poeta y a todas las víctimas del franquismo.

Para cerrar la noche de homenaje y sentimiento, Marina Heredia ha sido la encargada de poner el punto y aparte al acto con su espectáculo 'Lorca y la pasión', acompañada por Pablo Suárez al piano, 'Bola' a la guitarra, y Paquito González a la percusión. Este año, el espectáculo "tenía que ser flamenco", debido a la celebración del Centenario del Concurso de Cante Jondo de 1922, promulgado, entre otros, por el autor de Yerma.

El espectáculo ha realizado un recorrido por la vida de Lorca, desde las canciones populares hasta algunos poemas musicalizados a lo largo de la carrera de la cantaora, con mucha influencia del último espectáculo de la granadina, estrenado en el Generalife, pero adaptado a la ocasión. Un formato íntimo, con piano, guitarra, percusión y voz. Directo, elegante, conciso y transparente.