Una mujer devuelve una cartilla del banco y 200 euros extraviados: "Maracena es ciudad top en honradez"

Final feliz en Maracena gracias a la integridad de una joven. Una mujer ha entregado en las dependencias de la Policía Local una cartilla del banco que contenía 200 euros en efectivo de un hombre de 86 años del municipio que con el despiste se le olvidó en una cadena de supermercado de la zona. Gracias al buen hacer de la joven y la colaboración de los agentes locales, el señor ha podido recuperar sus pertenencias sin lamentar males mayores.

La Policía Local de Maracena ha felicitado en sus redes sociales la integridad de la mujer que encontró la cartilla con el dinero y lo entregó en las dependencias policiales, subrayando que con este gesto hacen que "una vez más que Maracena sea Ciudad top en honradez".

Un título que, según destacan, le va como anillo al dedo a los vecinos del municipio porque en los últimos años han conseguido devolver 1.593 euros que por distintas circunstancias se habían perdido y que, gracias al buen hacer de los ciudadanos, han conseguido volver con sus dueños.

De hecho, el cuerpo policial señala que "lo que todo el mundo ve como algo extremadamente extraño, en nuestra ciudad es algo normal", y apuntan que la primera cartera que entró en las dependencias con dinero perdido fue en junio de 2024, aunque después han llegado muchas más.

Al hilo, han añadido que en 2024 depositaron 305 euros en dos meses -junio y agosto-; en 2025 la cifra aumentó hasta los 1.088 euros localizados entre los meses de enero, marzo, julio, noviembre y diciembre; y 2026 lo inauguran con los 200 euros tras el descuido de un señor en un supermercado. Unas cantidades que, tal y como apuntan, han sido devueltas en su totalidad a sus propietarios.