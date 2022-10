La dueña del perro que ha dejado en la UCI a una vecina de Armilla: "Deseo que no los sacrifiquen y la recuperación de la mujer"

"Nadie quiere lo que ha sucedido. Lo que más deseo en estos momentos es que esta mujer se recupere y que no sacrifiquen a mis perros. No me quiero eximir de ninguna responsabilidad, como madre entiendo a esos padres", explica la dueña de estos perros.

"No tiene nada que ver con lo que se ha contado durante todo el día. Jamás, ninguno de los días de los dos años que tienen los perros, han estado sueltos. Los perros estaban atados dentro del portal con la puerta entornada. Mi marido estaba dentro, concretamente, en el cuarto de baño que tenemos junto a los animales", asegura 'madre' de los canes, como ella misma de autodenomina.

Desde el viernes, los dos perros se encuentran en la casa con su familia. El lunes 24 de octubre, acudieron al domicilio de la familia la Policía Local junto a una inspectora para evaluar a los dos canes y poder realizar un primer informe.

"Este documento ha dado un resultado positivo y no se llevaron a los animales a ningún lado. En la evaluación, saqué primero a Ice y, posteriormente a Indios. Ninguno de los dos se puso nervioso ni agresivo ante la presencia de personas desconocidas. Ambos salieron sin bozal, pero con correa. Mientras que me realizaron unas cuantas preguntas para el informe, Ice e Indios se sentaron delante de la puerta y no se movieron".

Además, explica que fue la propia mujer "que se metió con la niña porque quería ver mejor a los dos perros y la pequeña llevaba un juguete en la mano. Lo que el perro quería era lo que llevaba la niña, en ningún momento quería atacarla".

Según la dueña, "empezó a hacerlo, supuestamente, cuando los progenitores le empezaron a dar puñetazos y patadas. Además, el perro acaba de salir de una intervención quirúrgica, por ello se encuentra más sensible. Si a eso le sumas que le estás pegando patadas, muerde y ataca. Es que, además, no hacía ni tres horas que había sido intervenido y se estaba despertando de la anestesia. Simplemente, se defendió".

"El perro se encontraba en el portal para que le diese el aire, pero no en la calle. La distancia que hay entre la cuerda del perro atado a la baranda y calle es lejana, cualquier persona que se pasee por ahí no alcanza a los animales. Para eso, hay que ir hasta ellos", asegura la señora.

"Hemos educado a los canes y no utilizamos a los perros para ningún fin, los tratamos como la familia que son para nosotros. Jamás han estado sueltos y les cambiamos cada dos meses sus correas para el bienestar del animal y de las personas. Nunca hemos bajado la guardia con esto".

Según esta mujer, la inspectora tiene en su propiedad todos los papeles correspondientes de los animales aunque le han dado permiso para ir con ellos el día 5 de noviembre al veterinario. "Tras esa visita, tengo que volver a llevarlos a la policía local".

"La única condición que nos han puesto para mantenerlos en casa es no sacarlos de casa, pero no me importa porque los tengo aquí en el campo. Quiero dejar claro que los perros tienen su seguro y sus papeles en orden. Jamás los hemos criado para peleas, solo queríamos disfrutar de esta raza de perro y poder educarlos de la mejor manera posible con su correspondiente disciplina", sentencia la dueña.

Inmovilizan a dos perros tras atacar a una madre y su hija

Dos perros de la raza rottweilers han sido inmovilizados y sus dueños identificados por la Guardia Civil a raíz del ataque sufrido por una familia en una céntrica plaza de Armilla, que causó diversas heridas tanto a una menor de 5 años como a su madre, informaba Efe este martes.

Los dos canes quedaron bajo la custodia de la Policía Local, que los mantendrá en cuarentena durante quince días, según informa Europa Press. Por su parte, la Guardia Civil está a la espera de la presentación de una denuncia por parte de las víctimas o que se le dé traslado de lo ocurrido a través del juzgado mediante un parte de lesiones.

El jefe de la Policía Local de Armilla, José Juan Sánchez, ha explicado a Efe que la central de este cuerpo recibió, sobre la 19:40 horas, un "aluvión de llamadas" informando de una posible trifulca entre un grupo de personas en los alrededores de la referida plaza y, minutos más tarde, Emergencias 112 Andalucía le detalló que se trataba de una agresión de dos animales potencialmente peligrosos contra una familia.

Evolución de la niña y la madre

Según el responsable de la Policía Local, las víctimas de la agresión evolucionan de forma favorable, y la menor fue dada de alta tras su paso por el hospital, mientras que su madre fue intervenida quirúrgicamente de las heridas sufridas.