La petición viral de una cardióloga solicitando dos especialistas más para el Hospital de Motril

El Hospital Santa Ana de Motril cuenta en la actualidad con dos especialistas en Cardiología, dotación que no es suficiente para cubrir la alta demanda existente en el distrito sanitario Sur de Granada, según se desprende en una carta publicada por una cardióloga de este centro hospitalario, y que en poco tiempo se ha hecho viral en las redes sociales al hacer un llamamiento para encontrar a dos especialistas "todoterreno" que quieren incorporarse.

La cardióloga, Erika López Moreno, ha explicado a Granada Hoy que la dotación este pasado verano era de cuatro personas, y estaban luchando por conseguir un quinto miembro para el equipo, pero dos de los compañeros que se encontraban en el departamento, por distintos motivos, ya no trabajan en el Hospital de Motril. Actualmente dan servicio a unas 150.000 personas, algo "inabarcable" y que afecta directamente a los pacientes que tienen que soportar en muchas ocasiones, incansables listas de espera.

"Estamos desbordados, hay muchas reclamaciones y muchas quejas, pero lo entendemos porque no podemos dar más de nosotras mismas", ha indicado López Moreno, quien ha señalado que se intenta dar prioridad a las urgencias, se están haciendo revisiones de pacientes que llevaban en lista de espera desde hace año y medio y la atención primaria, de media tienen una espera de seis meses.

"No tiene sentido que se tenga que esperar tanto, si un paciente tiene un problema del corazón no puede estar seis meses esperando para ser atendido, se puede morir, y si no tiene nada, tampoco tiene sentido que esté seis meses pensando que, si puede tener algo, la solución es sencilla: necesitamos más cardiólogos en el Hospital de Motril", ha comentado.

Sus funciones diarias consisten en pasar consulta de Cardiología clínica que, según el día, pueden ser derivaciones de Atención Primaria, revisiones, consulta de marcapasos, dar resultados de pruebas complementarias, realizar ecocardios, hacer ergometrías y consulta específica de insuficiencia cardiaca; además se realizan visitas a los pacientes cardiológicos hospitalizados, atienden urgencias, o colaboran con la UCI por si reciben algún usuario con problemas del corazón y realizan dos o tres guardias de 24 horas al mes en Medicina Interna.

Lo cierto es que los hospitales comarcales, y en concreto el de Motril, reseña, "están muy infravalorados", lo que deriva en que "la gente no se quiere venir a trabajar". Un problema que se suma a la feroz oferta de contratos que los grandes centros hospitalarios lanzan cada mayo, coincidiendo con el fin de los residentes, algo que, hasta el momento, según denuncia, no está regulando, y revierte en un superávit de cardiólogos en grandes hospitales.

"Si a un residente, que ha trabajado cinco años en un hospital le ofrecen quedarse allí, aunque sea de tercer nivel, lo va a aceptar antes que venirse a un comarcal", ha asegurado. Otro de los inconvenientes es que mientras en otros hospitales cuentan con especialistas dentro del ramo, en el comarcal tienen que hacer de todo, algo que está provocando la falta de especialistas.

El altavoz de las redes

Una situación preocupante que le ha llevado a pedir por redes sociales a dos especialistas en Cardiología, ante la impotencia de buscar por otros medios una solución y no obtener respuesta. Ofrecen dos plazas de larga duración en un equipo que intenta seguir adelante con "un proyecto bonito para tratar como se merecen a nuestros pacientes y seguir creciendo como profesionales". "Queremos a gente que quiera incorporarse a nuestra pequeña familia, no solo de Cardiología, sino con el resto del equipo de especialistas".

Aunque la situación es complicada, Erika López Moreno se muestra esperanzada y aguarda el momento de la llegada de nuevos compañeros, algo que, de no hacerse pronto, tendrán que optar por otras medidas que pasan por solicitar un refuerzo al hospital de referencia, en este caso el PTS o Clínico San Cecilio de Granada, mediante cardiólogos que presten servicio cada poco tiempo en Motril, o en su defecto, derivar a pacientes a Granada.