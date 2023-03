El objetivo de José Antonio Murcia: descubriendo el alma de la Semana Santa

Cada año inmortalizamos por millones los momentos de la Semana Santa de Granada. A través de móviles, tabletas y todo tipo de dispositivos nos lanzamos a recoger instantáneas de momentos efímeros y fugaces, con los que intentar recordar aquello que vivimos. Esas fotografías que nos hablan de la emoción y la devoción, al ver pasar un paso de misterio o recogerse un paso de palio; o incluso ver un cortejo formado con sus tintineantes cirios encendidos.

De todo ello, precisamente, ha dado cuenta un joven fotógrafo granadino, José Antonio Murcia (Granada, 1996) que se ha querido acercar a la Semana Santa desde otra óptica y con otra perspectiva: la de inmortalizar no los pasos y lo que todo el mundo ve, sino capturar para siempre el cómo vivimos los cofrades, a pie de acera, el paso de nuestras cofradías. Una mirada documental y antropológica que cuenta y que narra, una forma de vivir y sentir la fe y la cultura.

2000 imágenes que hablan de nosotros mismos

Passio es el nombre de la retrospectiva que ha comisariado Venancio Galán con el trabajo fotográfico de José Antonio Murcia. Una exposición que ha estado abierta al público desde el pasado 11 de marzo y que este domingo clausura tras haber sido visitada por más de un centenar de personas en el Colegio de Farmacéuticos.

El trabajo que pende de los muros de la sala de exposiciones, como ha asegurado el propio autor "surge con la idea de poder mostrar un reflejo de lo que es la vida de la Semana Santa y hacerlo desde el punto de vista de quien la hace posible: la gente". Para ello, Murcia se ha valido de su experiencia como fotógrafo documental, prestando atención en el componente antropológico que subyace en la fiesta, en la tradición, en la religiosidad popular.

De las más de dos mil fotografías que capturó durante la Semana Santa de 2022, una cuarta parte de ellas fue para retratar miradas, expresiones, actitudes y emociones de los hermanos que participan en la estación de penitencia y de quienes, a pie de calle o desde sus balcones, se asoman para ver discurrir a las cofradías. Mas no todas esas imágenes podían albergarse en una exposición. Una muestra de treinta y cinco fotografías narran por medio de un sencillo pero complejo discurso el alma de la Pasión según Granada.

¿Con qué fotografías se queda el autor de cuantas se pueden ver en Passio? José Antonio Murcia apuesta por aquellas que se recogen en el Albaicín: la de unos padres, junto a sus hijas pequeñas, en la variación de Carrera del Darro con Concepción de Zafra del paso de palio de La Concha, alargando su brazo para tocar el respiradero. La de dos señoras agachadas en su balcón para buscar el rostro de la virgen de López Azaustre bajo la bambalina. La de un embudo de gente, apiñada en la calle Huerto, viendo cruzar el misterio de Jesús del Perdón las angosturas de los Grifos de San José. "En esa fotografía se aprecia, precisamente, la multitud de gente viendo el paso mientras fotografía y graba vídeos: ahí se capta esa otra forma de mirar la realidad que tenemos en estos tiempos".

Para José Antonio Murcia, las fotografía que tenemos del mundo cofrade son parte de un gran archivo documental que habla de la historia de la Semana Santa de Granada. Sin embargo, él apuesta por otra perspectiva y otro enfoque, con el poder aterrizar en el trasfondo de la antropología y el patrimonio inmaterial. "Viendo la cara de un nazareno resignándose por ver cómo llueve y no va a salir su hermandad se puede reflejar lo que es la semana santa para cada uno. He querido mirar en los detalles, donde habitualmente no miramos: después de haber pasado la banda o haberse visto recoger el paso de palio, también vive la Semana Santa. Esos abrazos, esas miradas, esos gestos son instantes que no han tenido protagonismo pero que merecen la misma importancia que cualquier otro. Y tienen que ser documentados".

Tres documentales y un libro

La exposición Passio además de las fotografías cuenta con un pequeño documental en el que se ha pretendido, a través del espíritu de la cuidad, introducir cómo se vive en Granada la Semana Santa. Una proyección que ya cuenta con guión para otras dos ediciones más y que auguran que en 2024 y en 2025, José Antonio Murcia continuará acercándose a las cofradías con una mirada más social y científica.

Tanto es así que de todo ello espera poder editar un catálogo en el que recoger parte de todo ese trabajo de documentación que ha iniciado, y del que ya dio en su momento alguna pincelada en la casa de hermandad de los Favores. Ahora, gracias a la Lanzada, el Vía Crucis y el programa SER Cofrade, de Radio Granada, materializa un sueño. Para participar de él recuerden: este domingo es la última oportunidad para vivir el alma la Semana Santa a través de las emociones.