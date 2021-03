El arzobispo de Granada: "No nos faltará tiempo de celebrar la Semana Santa en la calle"

La Semana Santa es una de las tradiciones más arraigadas dentro del pueblo español y por esto, desde 2017, se considera como parte del patrimonio cultural inmaterial de nuestro país. Un reconocimiento que viene a poner de manifiesto la vertiente cultural, artística o antropológica pero en la que interviene, fundamentalmente, un componente religioso que da sentido a todo aquello que se celebra y conmemora durante estos días. Un valor espiritual que se expresa de la forma más genuina y personal cada vez que los fieles se acercan a las hermandades y oran ante las imágenes.

Al iniciar la Semana Santa de 2021 hablamos con el arzobispo de Granada, Francisco Javier Martínez, quien ha participado este Domingo de Ramos de uno de esos momentos de recogimiento que ha ofrecido la Hermandad del Cautivo durante la jornada.

La Semana Santa es uno de los eventos religiosos y culturales más importantes para la ciudad. Sin embargo, este año cambia su formato y en vez de vivirse en las calles parece que se va a vivir con intensidad en el interior de los templos.

Sí, al menos esa la impresión que da cuando se asoma a la calle. Yo mismo me he quedado sorprendido cuando he salido de mi casa y he visto en la Plaza de Alonso Cano tanta gente a las puertas de la iglesia del Sagrario. Eso de muestra que la gente, que el pueblo cristiano, quiere venir a ver sus titulares y que necesitan de esos momentos de oración.

- Desde un punto de vista espiritual, ¿esta Semana Santa qué va a aportar para quienes viven con fe estos días?

- Nos va a permitir encontrarnos con nuestra verdadera humanidad, con el cariño, con la amistad. En días como hoy se demuestra que tenemos necesidad de Jesucristo para encontrarnos con lo humano, necesitamos de él para ser nosotros.

- Una Semana Santa que va a estar marcada por la ausencia de hermandades en las calle y con un nuevo marco de celebración del acto de adoración en el Campo del Príncipe el Viernes Santo.

- Lo que celebramos en la Semana Santa sigue sucediendo, y sucede para nuestra alegría y nuestra esperanza. No es que no haya Semana Santa porque no hay procesiones, simplemente la vamos a vivir diferente, de otra manera; no queremos ser instrumentos de difusión de la enfermedad y le pedimos al Señor que siga a nuestra lado.

- Como dice el dicho, la procesión va a ir por dentro: cofradías en sus templos pero sin pasos, ni exposiciones... algo que sí ha ocurrido en otras diócesis.

- El símil, sin lugar a duda, está muy bien traído. No queríamos aglomeraciones en las calles ni que por hacer determinado tipo de celebraciones se nos pudiera acusar de irresponsables. En otras ciudades lo han hecho pero nosotros no somos una ciudad muy grande, nuestro carácter es diferente...y si hubiera habido pasos seguramente nos habríamos juntado. No nos faltará tiempo para que podamos celebrar la Semana Santa como nos gusta y salir a la calle y que no hemos podido celebrar este año; y probablemente lo celebraremos mejor porque primero lo hemos vivido interiormente.