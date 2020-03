¿Qué harán las cofradías de Granada si se suspende la Semana Santa por coronavirus?

La crisis del coronavirus, el decreto de emergencia nacional y las medidas adoptadas por el arzobispo de Granada, anulan por completo los actos cuaresmales organizados por las hermandades de Granada. Ensayos, conciertos, traslados, vía crucis o besamanos son parte ya del recuerdo puesto que ninguna cofradía mantiene su agenda en las próximas semanas. Todo ello a la vez que en Granada - como en el resto de las provincias de Andalucía - sobrevuela un rumor a gritos: la suspensión de la Semana Santa y de las estaciones de penitencia de las cofradías en este 2020.

Los hermanos mayores, como adelantó Granada Hoy, han sido convocados para un pleno extraordinario en la Federación de Cofradías, donde se abordará la situación y se informará de las gestiones que se han realizado hasta el momento tanto con las autoridades civiles como religiosas de Granada: "no vamos a tomar ninguna decisión ni si hay que suspender ninguna estación de penitencia, eso habrá que esperar a ver qué dice el gobierno y la Conferencia episcopal", ha asegurado el vicepresidente de la Federación, Armando Ortiz. "Se trata, ante todo, de actualizar la información. Además, tenemos la obligación de trasladar a los hermanos mayores cuál es la situación real para tengan todos los datos antes de tomar ninguna decisión comprometida", ha asegurado Ortiz.

El vicepresidente federativo ha señalado, igualmente, que "hay decisiones que van caer por su propio eso: este sábado se reúne el Consejo de Ministros y de ahí se esperan muchas cosas. Se abrirá la veda para tomar todo tipo de medidas, acuerdos y decisiones". Igualmente, Armando Ortiz, como médico del Sistema Andaluz de Salud, advierte que las cosas van a seguir complicándose fruto de la evolución de la pandemia.

Cualquier medida con respecto a las estaciones de penitencia recaerá en las hermandades pero la Federación, por su parte, ha empezado a vaciar su agenda de compromisos: ha cancelado las representaciones previstas en distintas hermandades, suprime la presentación de la revista Gólgota, prevista para el día 20 y se va a empezar a estudiar si, de suspender la Semana Santa, se devolverá a los abonados el dinero de los palcos.

La opinión de los hermanos mayores de El Despojado, Huerto, Cañilla, Rosario, Aurora y Regina Mundi

Hasta el martes las hermandades parece que no van a empezar a evaluar el alcance de la pandemia y de la emergencia nacional. Así, las hermandades de la ciudad no se atreven a hablar directamente de la suspensión de la Semana Santa aunque barruntan cuál será la decisión final. Por este motivo los hermanos mayores de las corporaciones nazarenas de Granada no se atreven a valorar ni establecer futuribles sobre sus respectivas estaciones de penitencia. Pero, llegado el caso, si a partir del próximo Domingo de Ramos no hubiese ninguna hermandad en la calle, ¿qué realizarían las cofradías?. ¿Abrirán templos para que los fieles puedan contemplar los pasos?, ¿se sustituirá la pública estación de penitencia por algún acto de culto?, ¿apelarán a los hermanos a que se queden en casa tal y como sugiere el gobierno?

El hermano mayor de Jesús Despojado, Carlos Castillo, asegura que la junta de gobierno de la cofradía aún no ha barajado esa situación: "hemos tomado ya algunas medidas para las dos próximas semanas pero hasta el día 30 de marzo no vamos a valorar qué hacer para el Domingo de Ramos". A título personal, Castillo asegura que no sería prudente convocar a los hermanos, vestidos de nazareno, para luego mandarlos a casa: "nuestra casa de hermandad es pequeña y la aglomeración es muy intensa en cualquier Domingo de Ramos. ¿Cómo vamos a aglomerar a tantos hermanos si lo que nos recomiendan es justo lo contrario?".

Desde la Hermandad del Huerto mantienen una postura similar. Su hermano mayor, Mariano Sánchez, afirma que si el próximo martes - tras el pleno extraordinario de la Federación - se recomienda suspender la Semana Santa, "sería absurdo siquiera montar los pasos: si hemos suspendido los actos en Cuaresma para prevenir las aglomeraciones, ¿qué sentido tiene exponer los pasos al público cuando lo que vamos a generar es una llamada masiva? Es una cuestión de lógica y de coherencia. Pero doctores tiene la Iglesia y catedráticos e ingenieros la Semana Santa...", afirma con sorna el hermano mayor.

La casa de hermandad de La Cañilla acoge la noche de este viernes una reunión extraordinaria de la junta de gobierno. Germán Bolívar, su hermano mayor expresa que las hermandades del Realejo ya han emitido un comunicado donde suspenden todos los actos de la Cuaresma aunque "vamos a tener una junta de gobierno precisamente para estudiar cómo está la cosa hasta el momento", ha asegurado el máximo dirigente de la hermandad decana del Realejo. Entre las cuestiones a valorar estaría lo que ocurrirá también el Viernes Santo, momento en el que la hermandad, junto con el resto de la ciudad, conmemora la muerte de Cristo en el Campo del Príncipe.

El Miércoles Santo es uno de los días más multitudinarios de la Semana Santa de Granada. En el barrio del Realejo toma el protagonismo la Hermandad del Rosario. Preguntamos a su hermano mayor, Jorge González, sobre las pautas que van a seguir desde ahora y hasta el 9 de abril, cuando está previsto realicen su estación de penitencia. "Es todavía muy pronto para tomar ninguna decisión pero si hemos suspendido el traslado de los pasos es difícil que la hermandad termine por salir a la calle". El representante legal de la cofradía asegura, además, que la lógica determina que la junta de gobierno opte por no abrir las puertas del templo ese día ni tampoco hacer ningún tipo de muestra de enseres: "cuando ha llovido la gente ha abarrotado el interior de Santo Domingo, podemos imaginar el peligro de contagio que puede generarse ahora ante una situación así". Por último González Guijosa confía en que los hermanos entenderán la situación y que lo que prima es la seguridad colectiva, el patrimonio humano: "se generaría desilusión entre los hermanos, todos tenemos la voluntad de hacer la estación de penitencia, pero tenemos que tener en cuenta los riesgos que hay para la salud".

El hermano mayor de La Aurora, Víctor Alarcón, se plantea con seriedad la situación: "la tesitura es muy complicada y difícil, hemos tenido que tomar medidas extraordinarias". El dilema se presenta para Alarcón en si privar a los hermanos y a los fieles del derecho de acceder al templo para poder rezar ante los titulares: "A título personal, como cristiano y cofrade, me gustaría que la iglesia pudiera estar abierta y que la gente pudiera acceder y rezar, aunque sea sin pararse, entrando por una puerta y saliendo por la otra. Pero siendo conscientes no podemos hacerlo: habrá que esperar a ver qué decide la junta de gobierno y ver también cómo actúan otras hermandades".

Otras cofradías, como Regina Mundi, se encuentran en una tesitura más compleja si cabe. El máximo responsable de la cofradía, Eduardo Iáñez, se encuentra con el hándicap de tener que trasladar, en primer lugar a sus titulares, y luego traer el paso a la espera del Domingo de Resurrección. Según la opinión de Iáñez, "hay que esperar a ver qué dice la autoridad y el párroco, pero no creo que las imágenes se trasladen". Sobre qué acto celebrar para sustituir la estación de penitencia, "la hermandad participará en los oficios de Semana Santa aunque habrá que ver qué directrices se marcan, para poder celebrarlos con dignidad pero sin excesiva afluencia", ha atestiguado el hermano mayor.

Por último, desde la junta de gobierno de la Hermandad del Silencio indican que "las medidas que se van a tomar son las que ya se han hecho públicas: se suspende cualquier acto de la hermandad previsto hasta el momento". De esta manera, la cofradía del Cristo de la Misericordia esperará a ver cómo evolucionan los acontecimientos antes de tomar nuevas decisiones.