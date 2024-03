"Nunca se ha preguntado a los andaluces cuál es el valor que le dan a la religiosidad popular"

Que la Semana Santa de Granada vive un momento dorado no es una novedad ni algo ajeno al conjunto de la sociedad. Sin embargo, sí es probable que no se haya reparado hasta ahora cómo Granada, gracias al Centro de Estudios Andaluces, se haya convertido el epicentro de la investigación y divulgación histórica, social y patrimonial de la religiosidad popular andaluza. Primero, a través de un proyecto que vino a rescatar las fuentes documentales y archivísticas relacionadas con la piedad popular y las cofradías, y ahora mediante un nuevo grupo de investigación dispuesto a dilucidar la Religiosidad popular e identidad andaluza.

El presidente del CENTRA, Tristán Pertíñez, pone luz al trabajo que está empezando a forjarse y donde, además de una decena de investigadores, también participa muy activamente el Instituto de Historia Simancas, perteneciente a la Universidad de Valladolid. Un trabajo que está previsto dure varios años y que, siguiendo la estela de lo que se ha trabajado en Granada, pretende extender a toda Andalucía una investigación que profundice en el valor cultural y patrimonial, pero también en la raíz social que acompaña al mundo de las hermandades y cofradías.

- ¿Cómo nace esta iniciativa de querer apostar desde el CENTRA por el estudio, ya no solo de la Semana Santa de Granada sino de la Semana Santa de Andalucía, como fenómeno sociocultural?

- Precisamente, por eso. Porque el CENTRA nació hace 20 años como un centro de investigación donde conocer la realidad de Andalucía, tanto a nivel social, cultural, económico como político. De ahí nuestro interés por querer conocer más y mejor uno de los aspectos, precisamente, más característicos de la identidad de los andaluces como son las manifestaciones religioso-culturales, como la Semana Santa, las romerías u otro tipo de expresiones similares. Ya apoyamos y financiamos un proyecto donde se pretendía indagar en los archivos cuáles fueron los orígenes de esta realidad, ahora lo que pretendemos es seguir trabajando e investigando sobre nuevos elementos de juicio que permitan conocer los fundamentos sociológicos y antropológicos de estas manifestaciones de identidad andaluza.

-En uno de los estudios publicados por el CENTRA, precisamente, se reflejaba cómo dentro de la sociedad andaluza uno de los elementos que vertebran nuestro tejido asociativo es el mundo de las hermandades y cofradías.

-En ese sentido, se han hecho diferentes estudios. Y ahora queremos entrar a valor otras cuestiones de una realidad tan singular como la religiosidad popular, ya no sólo en la esfera de Granada sino también en el resto de Andalucía: Sevilla, Málaga, Cádiz... Es un proyecto arduo y en el que aún estamos diseñando los métodos de investigación. Habrá que esperar para ver cómo se materializa en los próximos años.

- Un trabajo interdisciplinar.

- Si anteriormente hemos hecho un análisis de las fuentes, ahora junto al Instituto de Historia Simancas, queremos entrar, ampliar y divulgar la contextualización de la religiosidad popular actual. No sólo a través de la historia, sino verla cómo es hoy en día. Así que, además de las técnicas historiográficas, habrá que hacer investigación social, cuantitativa y cualitativa, para poder hacer esa radiografía. Y lo más importante, se van a desarrollar líneas de investigación que hasta ahora no se habían puesto en marcha, lo que nos permitirá conocernos mejor a nosotros mismos como andaluces. Porque cuando nos conocemos mejor, somos más capaces de transmitir ese conocimiento a las generaciones venideras y trasladarlo al conjunto de la sociedad. E incluso a otros países.

- Como siempre este tipo de proyectos vienen de la mano de una inversión económica. De cuánto estamos hablando.

- Somos una institución pequeñita, dependiente de la Consejería de Presidencia. Muchas veces no es tan importante el presupuesto como la voluntad e interés sobre indagar en estas cuestiones. El primero de los proyectos que se llevó a cabo contó con un presupuesto de unos 20.000 euros. Éste, se puede llevar dos o tres veces más. Estamos aún en los inicios y tenemos que terminar de precisarlo. Son inversiones, para instituciones como la nuestra, muy importantes. Lo importante es poder sacar información importante y valiosa de cómo es la religiosidad popular en Andalucía.

- Un valor que, aunque sea subjetivamente, sí está reconocido, ¿no?

Hasta el momento no hay datos objetivos que nos permitan cuantificar cómo de importante es la religiosidad popular para los andaluces. Nunca se les ha preguntado sobre cuál es el valor o qué importancia le dan a este tipo de manifestaciones socioculturales y religiosas. Y es muy importante, porque los poderes públicos con datos objetivos como los que se pretenden extraer podrán apoyarlas en mayor o menor medida.

- Siendo patrimonio inmaterial a nivel nacional, la Semana Santa, ¿nunca se ha hecho nada similar?

Cuando llegué al CENTRA y me puse a investigar me sorprendió que estas cuestiones no se hubieran investigado antes. Ya no sólo en Andalucía o en España, sino a nivel general. Más aún cuando la Semana Santa o la religiosidad popular es algo se da en todos los países católicos o que han tenido una relación cultural con España. Por eso, precisamente, es importante que al no tener datos de referencia, el CENTRA según sus objetivos de investigación, quiera conocer cuestiones relativas como ésta.