"Laetare, la memoria de la madera": 60 años de devoción a la Virgen de los Dolores

Desde hace 60 años el barrio del Albaicín acoge una de las devociones más populares de la ciudad, la Virgen de los Dolores. Una advocación que, en el arte religioso de Granada, ha cobrado distintas formas a través de la madera y el lienzo pero que desde mediados del siglo XX adquiere un rostro personal y cofrade, el que concibiera Aurelio López Azaustre. Seis décadas después de la bendición de la imagen, la Hermandad de los Dolores prepara un calendario de actividades con el que conmemorar esta efeméride.

Entre los actos principales para este aniversario está la exposición temporal que la hermandad, conjuntamente con el Museo de las Carmelitas, prepara para el próximo mes de marzo - del 8 al 21 - y donde se hará una retrospectiva de la iconografía de esta advocación por medio de pinturas, esculturas, grabados y objetos litúrgicos. El responsable de la muestra, el cofrade Jerónimo González, asegura que por medio de esta exposición se presente mostrar "la historia de una advocación con más de 500 años que termina residiendo en la titular de la Hermandad de los Dolores".

El discurso museográfico se narrará a través de tres salas: la primera, con piezas de la colección patrimonial del convento, con obras singulares como un calvario del siglo XVI; la segunda de ellas, dedicada al escultor Aurelio López, autor de la imagen de Los Dolores, en la que se podrá conocer parte de su producción artística y objetos personales cedidos por la familia del tallista. Además, una muestra de fotografías y piezas relacionadas con la bendición de esta dolorosa del Lunes Santo. La tercera de las salas estará dedicada al patrimonio de la hermandad, donde podrán contemplarse el antiguo techo de palio, el corazón labrado por Navas Parejo o una pintura de Gabriel Morcillo.

La hermandad, que espera poder editar un catálogo con el resultado de la muestra, también acogerá a lo largo del curso distintas actividades destinadas a recordar el sexagésimo aniversario de su titular mariana, con un ciclo de conferencias así como la celebración del vía crucis oficial, presidido por la Virgen de los Dolores.

"Sobre el vía crucis oficial aún no sabemos nada"

Cuando queda menos de un mes para el inicio de la Cuaresma, la Hermandad de los Dolores debería estar preparándose para la celebración del vía crucis oficial de las cofradías, un acto de culto que organiza la Federación de Hermandades y Cofradías durante el primer vienes de este tiempo litúrgico y que cada año preside una imagen distinta. En esta ocasión, la titular reseñada es la Virgen de los Dolores, con motivo de los actos conmemorativos que la hermandad está desarrollando por el 60 aniversario de la bendición de la talla.

El vocal de cultos de Los Dolores, Jerónimo González, asegura que aún no saben cómo va a desarrollarse el acto y que esperan que el Arzobispado de Granada se pronuncie en los próximos días para saber de qué manera proceder: "Existen demasiados escenarios posibles como para poder adoptar una medida concreta cara a la organización. No sabemos si se hará en la Catedral o en San Pedro. No sabemos si será estático o se hará como en los últimos años. Incluso no sabemos si se contempla que pueda ser aplazado". El tiempo se cierne sobre la hermandad que asegura que "hay muchas cosas que preparar pero estamos a expensas de que el ordinario haga una comunicación al respecto".

Así, desde esta corporación nazarena del Lunes Santo la idea inicial era poder haber trasladado a la imagen en unas andas desde San Pedro hasta la Catedral, algo que tal cual está la situación sanitaria, descartan: "No obstante, las andas se están haciendo". De igual manera los hermanos desechan la posibilidad, como ha ocurrido en otras ocasiones, de celebrar cualquier procesión extraordinaria tras la celebración del vía crucis: "El decreto de don Javier - el arzobispo de Granada - deja claro que no pueden celebrarse cultos externos y eso la hermandad lo tiene claro".