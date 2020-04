El panorama musical de una Semana Santa sin sonidos

El silencio es una parte fundamental de la música pero la ausencia de sonidos en esta Semana Santa hace que los cofrades echen de menos, más que nunca, el sonido de las bandas. Las formaciones musicales de la ciudad viven estos días con resignación: un año de trabajo que no mostrará sus frutos y un presupuesto que se tambalea después de que las contrataciones hayan quedado suspendidas en esta Semana Santa. A pesar de todo, los músicos granadinos miran ya al 2021.

María Cano, de Äglae: "La música de capilla no es el hermano pequeño de la música cofrade"

Clarinete, oboe y fagot ponen melodía al discurrir de las hermandades de silencio. El trío Äglae es ya veterano en la Semana Santa de Granada y la ausencia en las calles en este 2020 la sienten a flor del piel. "Lo estamos viviendo con mucha pena. Trabajamos todo el año y teníamos muchos proyectos para esta Cuaresma y esta Semana Santa", asegura la directora de Ägale, María Cano.

El Martes Santo se queda sin las vibrantes melodías de este trío musical: "Estamos en contacto con los hermanos del Vía Crucis, escribiéndonos y recordando, precisamente, qué hubiéramos estado interpretando en cada momento durante la estación de penitencia", dicen los músicos de Äglae. Sin embargo, guardan en el recuerdo el debut sonado de la capilla musical en la Hermandad de Monserrat (Sevilla) el pasado Miércoles de Ceniza y en el concierto previsto junto al Coro Mozárabe del Sacromonte, donde se apostaba por la recuperación histórica.

María Cano vive la Semana Santa con un interés especial, procurando devolverle el esplendor al género de la capilla musical. "No renegamos del legado musical de las Saetillas del Silencio o de Mors mortem superabit, pero no es lo único. Hay autores que lo que están componiendo ahora es belleza pura y hay que apostar por eso en el repertorio". Por esta razón, piden rigor ya que "la capilla musical no es el hermano pequeño de la música cofrade, en todo caso por su antigüedad es la madre de la música cofrade".

Iván Polo, de La Estrella: "En 2021 estaremos con el doble de ganas, más fuerza y musicalmente más compactados"

El 40 aniversario de la Agrupación Musical María Santísima de la Estrella estará marcada por la suspensión de la Semana Santa. Sin embargo, esto no impide a los músicos de la formación decana de Granada seguir trabajando con la ilusión de siempre y doblando esfuerzos. El nuevo director de la agrupación, Iván Polo, ve en todo esto un lado positivo: "Es duro pero hay que acatarlo y esto nos servirá para que el año que viene sigamos con el doble de ganas, más fuerza y más compactados musicalmente, porque vamos a tener un año más para trabajar".

En el recuerdo de Iván Polo están todos esos jóvenes que se habían incorporado este año a la banda y que verán truncadas sus ilusiones, aunque anima a seguir con todos los proyectos que hay en marcha. Entre ellos la nueva sede de la formación, en el Polígono Asegra, y que empieza a ser una realidad; insonorizándose algunas de sus salas y con un espacio de recreo y de convivencia para todos los músicos.

A nivel musical, la banda continuaba en este 2020 con la línea de años atrás, trabajando un repertorio de marchas clásicas, cantos litúrgicos y composiciones propios; recuperando, también piezas históricas de la formación como Con la cruz a cuestas (Francisco Álvarez, 2003) o Al Señor de la Encarnación, de Enrique Cruz. Piezas que compartían espacio entre las nuevas particellas de Hijos de Pasión (Enrique Cruz, 2019) y Señor de la Ilusión (Ignacio García), dedicada a los "luchadores contra el cáncer para que nunca les falte la ilusión por la vida como si de un Domingo de Ramos se tratase", comenta el presidente de la banda.

Víctor Ferrer, de San Sebastián de Padul: "Hace falta continuidad en los repertorios"

La Asociación Músico-Cultural San Sebastián de Padul estrena disco y director en este 2020. La banda de música decana en la Semana Santa de Granada, la que más años lleva sonando detrás de nuestros pasos de palio, iniciaba este curso con la mochila llena de ilusiones y ganas de medirse consigo mismo, después del crecimiento exponencial que suma desde años atrás. "La banda está en un buen momento y estamos replanteándonos musicalmente, tanto a nivel cofrade como en general, con ensayos y con repertorio", asegura el actual director Victor Ferrer.

Más de 100 marchas formaban el repertorio para este 2020 y todo ello en medio de más proyectos a nivel cofrade que el director prefiere no revelar, por ahora: "después del disco estamos ya pensando en nuevos trabajos. Va a ser una sorpresa. Hasta ahí puedo decir", puntualiza el director. Los músicos paduleños viven intensamente la Semana Santa y más que nunca ahora que cuentan con tres contratos en la ciudad - Caridad, Concha y Soledad de San Jerónimo - que permiten medir a la banda con estilos diferentes y contrastados.

Los repertorios son, precisamente, uno de los talones de Aquiles de la Semana Santa de Granada, según Víctor Ferrer: "la mayoría de las hermandades cuida ya qué marchas tocar pero faltan años de continuidad y no flaquear. Cada uno tiene su gusto musical pero los repertorios necesitan del respaldo de toda la hermandad". Por esta razón, defiende que cada cofradía intente ajustarse a la estética y al ambiente que despierta. Como ejemplo, La Concha: "Como músico, la hermandad invita a un repertorio clásico y de calidad. Hasta yo me planteo si la propia marcha que yo hice, Concha, es adecuada. Si tuviera que componerla ahora le daría un matiz más íntimo y más arraigado a nuestra tradición. Sería diferente", asegura Ferrer.

Álex Pérez, de Expiración: "Ha sido un golpe duro, estábamos ilusionados por poder tocar en la capital en Semana Santa"

Última formación musical en sumarse a la historia de la Semana Santa de Granada. La Banda del Cristo de la Expiración nacía al abrigo de la cofradía escolapia, recogiendo el trabajo que en Vegas del Genil habían venido haciendo los músicos del Cristo de la Misericordia. Álex Pérez Portí asume la dirección musical de esta formación junto con Isaac David Muñoz y desde los últimos meses venían trabajando para su puesta de largo el Viernes Santo.

"Ha sido un golpe duro la suspensión, estábamos muy ilusionados y teníamos la oportunidad de tocar en la capital, tanto el Lunes Santo con la cruz de guía de El Trabajo como con nuestra hermandad detrás del Cristo de la Expiración. Nos veíamos preparados", asegura el director de la banda. La banda ha empezado a asumir retos con los que pretenden consolidarse en el tiempo: "No queremos coger nada que nos pueda venir grande, hay que hacer que la banda crezca y hacerlo poco a poco".

La formación del Cristo de la Expiración trabaja a los sones más clásicos de Tres Caídas de Triana aunque con piezas históricas del repertorio de cornetas y tambores, como Cristo del Amor o Cristo Viejo. "Hemos tenido en cuenta la línea seria que gusta en la hermandad y además nuestra idea es que revalorizar los clásicos ya que en la mayoría de las bandas se están perdiendo. Incorporaremos marchas nuevas y poco a poco iremos creando nuestro estilo", asegura Pérez Portí.