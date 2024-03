Porque la procesión va por dentro: el 'quid' de la Semana Santa

En circunstancias normales y no como las que han venido marcando la actualidad cofrade durante la primera mitad de la Semana Santa, a lo largo de estos días en las calles de Granada se hubiera representado y escenificado, desde principio a fin, la Pasión, Muerte y Resurrección de Cristo. Ese es uno de los sentidos más primarios y elementales que tienen las cofradías: enseñar, divulgar y compartir con todo el público cómo fueron los últimos momentos de la vida de Jesús. Todo a la vez que se da testimonio de su propia fe y el sentido trascedente que tiene ya no sólo 'sacar los santos a la calle' -como diría el padre Enrique Iniesta- sino expresar lo que uno siente y vive en su interior.

Un sentido y un valor que reconoce, precisamente, el sacerdote David Salcedo: "El centro de la Semana Santa es celebrar nuestra fe. Y el motivo de nuestra fe no podemos desvincularlo de las calles. Igual que no podemos desvincularlo y dividirlo lo que celebramos dentro de los templos. No podemos celebrar el misterio de la fe y vaciar las iglesias de contenido; lo que se celebra dentro es lo que debemos proyectar a nivel externo y público. Si el Domingo de Ramos no pudo salir la Santa Cena, el centro de ese mismo misterio fue el que celebramos ayer, Jueves Santo. Si hoy, Viernes Santo, procesionan los crucificados, debemos también celebrar ese misterio y vivirlo con sentido en los Oficios, ya sea en la Catedral o en cualquiera de nuestras parroquias".

La Iglesia reconoce, precisamente, el valor que tienen las cofradías para la transmisión de la fe. Así, al menos, se recoge en el Directorio de piedad popular: "En muchos lugares, la preparación y ejecución de la representación de la Pasión de Cristo está encomendada a cofradías, cuyos miembros han asumido determinados compromisos de vida cristiana". Sin embargo, advierte de la importancia de no desvirtuar el principio que debe mover a las cofradías a sacar los pasos a la calle: "Es muy deseable que las representaciones sagradas de la Pasión del Señor no se alejen de este estilo de expresión sincera y gratuita de piedad, para convertirse en manifestaciones folclóricas, que atraen no tanto el espíritu religioso cuanto el interés de los turistas".

El valor de la celebración: ¿qué es el triduo pascual?

Jueves, Viernes y Sábado Santos la Iglesia celebra el triduo pascual: una única celebración que se proyecta en tres jornadas diferentes y con un mismo sentido. David Salcedo lo explica de forma sencilla: "Celebramos el motivo por el cual nuestros pasos salen a calle: dar testimonio de fe de que Cristo sufre, muere y resucita. Ayer, vivíamos la institución del misterio de la eucaristía, la promesa de que Jesús está con nosotros hasta el find el mundo. Hoy, viernes, se consuma el sacrificio de la cruz: la muerte y todo aquello que, como humanos nos esclaviza...el sufrimiento, la enfermedad, el pecado. Y el sábado, en la Noche Santa, como los primeros cristianos, el florecimiento de la Pascua, de los sacramentos y de la vida de la Iglesia".

Tres celebraciones en una que se viven de puertas hacia adentro. En la noche del Miércoles Santo, tras haber suspendido la estación de penitencia su Hermandad del Rosario, este presbítero reflexionaba sobre las largas colas que había para entrar a Santo Domingo: "Me sorprendía cómo la gente esperaba en fila durante casi una hora para ver a nuestros titulares pero, en cambio, la celebración de los oficios, suele estar vacía. Si la gente se animara a vivir realmente el triduo pascual se sorprendería. Es totalmente compatible: yo mismo concelebré en la Catedral, junto a don José María el Jueves Santo y luego fui hasta San Miguel para acompañar a la Hermandad de la Aurora. Eso te ayuda a vivir la Semana Santa de una manera mucho más plena y completa. Debemos aprender a descubrir esa riqueza".

Los 'monumentos'

Como parte de esa vivencia más interior y de veneración del sentido litúrgico de la Semana Santa, son muchas las personas que no sólo acuden a la celebración de los oficios, sino que participan de esa piadosa tradición de acudir hasta los templos, en la noche del Jueves Santo y durante la mañana del Viernes Santo para disfrutar de los 'monumentos': los espacios de reserva en los que, retiradas las últimas formas sagradas que se consagran en la misa de la institución de la eucaristía, se guardan hasta la celebración de la Pasión.

Una tradición, cuenta la Iglesia, que recuerda el momento en el que los fieles acudieron a venerar a Jesús después del descendimiento de la cruz y ser sepultado en la tumba, donde permaneció en torno a cuarenta horas antes de resucitar.

En Granada, muchos de esos monumentos guardan una estrecha relación con la vida de las hermandades y cofradías. En Santo Domingo, por ejemplo, el manifestador del imponente retablo de la Virgen del Rosario se aprovecha como espacio de reserva del Santísimo Sacramento. En el Ángel Custodio, por ejemplo, el monumento se erige con elementos que forman parte de los pasos de la Hermandad del Cristo de San Agustín: el pelícano del frontal, los ángeles que custodian al Santo Cristo o las flores que adornan el paso de palio de la Virgen de la Consolación.